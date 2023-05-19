13 мая в театре драмы им. В. Савина с успехом прошел VI Межрегиональный конкурс актерской песни памяти народного артиста России Александра Трибельгорна. (В этом году артисту исполнилось бы 75 лет.) Возглавить жюри пригласили ведущую актрису московского театра им. Е. Вахтангова Юлию Рутберг. За полчаса до начала концерта она пообщалась с журналистами.

Маленький спектакль

Как призналась актриса, до финала она не видела номеров и поэтому на всех участников будет, как и зрители, смотреть свежим взглядом.

– Актерская песня – это жанр, очень любимый зрителями и очень важный для самого артиста. У актера не должно быть особого голоса, у него должен быть тембр и понимание, что он делает на сцене. Ради чего он взял эту песню и что хочет сказать. Любая песня, которая поется артистом — это маленький спектакль. В этом есть принципиальное отличие от того, как поют эстрадные и оперные певцы. Если вы вспомните великого Бернеса, у него не было голоса, но был великолепный тембр и фантастическое обаяние. То, как он спел «Темную ночь», не спел пока никто. Поющий артист – это особая ипостась, не зря мы вспоминаем Миронова, Утесова, Шульженко, Даля, Высоцкого…

В Сыктывкар, по словам актрисы, она прилетела прямо из Владикавказа, куда они всей труппой ездили на открытие дома-музея Евгения Вахтангова и дали концерт. (Известно, что он шел более четырех часов под проливным дождем, но это не остановило ни артистов, ни пять тысяч зрителей.)

Зрители — это паства

Юлия Рутберг призналась, что была удивлена, увидев на афише сыктывкарского театра знакомое лицо. «Боже мой, вылитый Андрюшка Ургант», – воскликнула она. А когда ей пояснили, что это он и есть, сказала, что очень рада за коллегу, театр и зрителей.

– Вы – народная артистка России. Это официальное звание. А когда вы сами ощутили, что стали народной?

– Я не из тех людей, которые стали заложником своей популярности. Слава богу, сия чаша меня миновала. Я достаточно свободно езжу в метро. Но у меня есть спектакли, где я одна выхожу на сцену и собираю «тысячники» в разных городах. Например, спектакль «13 вопросов к Ахматовой». Для меня очень важна моя публика, если одна фамилия на афише, это значит – что пришли именно «на тебя». В этот момент зрители – это твоя паства.

– Какую музыку вы сами любите, слушаете по утрам, в машине?

– По утрам я выключаю все, что можно, потому что целый день предстоит сумасшествие. У меня и в райдере написано «тишина». Это одно из требований. Поскольку сейчас я занята в спектакле «Посвящение Сергею Рахманинову», то на первом месте у меня дорогой и любимый Сергей Васильевич. А вообще я обожаю разную музыку – классику, джаз, народную. Все зависит от настроения.

«Кажется, люди обезумели»

– Известно, что после ухода отца (известного актера и основателя первой в мире кафедры пантомимы и пластического искусства Ильи Рутберга, – ред.) вы продолжили его дело. Интересна ли пантомима сегодня как жанр?

– Это не может быть неинтересно, и этим многие занимаются. Я перестала преподавать, потому что выяснилось, что этот курс не нужен учебному заведению (Высшей школе деятелей сценических искусств, – Ред.). Пантомима – древнейшее искусство – и существует во всем: в фигурном катании, балете, модерн-танце, драматическом театре, опере… И мне кажется, что люди обезумели.

Актриса рассказала, что доказывать что-то у нее «просто нет времени и сил». Она просто занялась изданием книг отца по искусству пантомимы для учебных заведений и театров. Первый том для актеров уже вышел, сейчас в верстке второй том для режиссеров. «Заявок – миллион», – заявила Ю. Рутберг.

Шутки от Юлии

В финальном концерте было 13 номеров. Помимо артистов театра драмы им. В. Савина, в конкурсе приняли участие гости из Котласского драмтеатра, студенты Колледжа искусств Коми и Екатеринбургского театрального института.

– Я первый раз в городе с таким экзотическим названием. Сыктывкар – это слово можно преподавать на уроках сценической речи, – пошутила председатель жюри, выступая со сцены во время подведения итогов. Далее последовали комплименты. – Город театральный, с традициями. Замечательный театр, с прекрасной акустикой. Изящный зрительный зал. Я была удивлена, как подготовили сцену, все было сделано по театральному, с декорациями, красиво. А когда человек привыкает к красивому со студенчества, есть шанс, что он вырастет красивым человеком… Я очень рада, что этот конкурс существует: это воспитание характера и актерских качеств. Надеюсь, с кем-то из участников когда-нибудь выйти на сцену.

Юлия Рутберг вручила награду победительнице конкурса в номинации «Соло». Ею стала актриса нашего театра драмы Мария Шучалина с песней «Романс Коломбины» на стихи Иосифа Бродского.

«Соло – это сложно, потому что выходить на сцену в одиночку очень трудно. Здесь нужны нервы, самообладание, характер… И вообще, чтобы стать артистом нужно всего-то ничего: быть как фотомодель, иметь здоровье, как у космонавтов и память, как у разведчиков. Это ведь совсем не трудно, правда?», – вновь пошутила именитая гостья. В качестве подарка всем зрителям и участникам конкурса в ее исполнении прозвучала песня Булата Окуджавы «Не все то золото».

Досье

«Мои мужчины – «степные волки»

Юлия Рутберг — обладательница престижных театральных премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот». Помимо служения в театре, актриса активно снимается в кино. На сегодня в ее фильмографии более ста ролей.

О личной жизни актриса не любит рассказывать, но известно, что в ее жизни было трое мужчин. Александр Кузнецов (известный по главной роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец»), Алексей Корнев, солист группы «Несчастный случай» и коллега по Вахтанговскому театру Анатолий Лобецкий. В настоящее время актриса не замужем. В одном из интервью она поделилась: «Со мной всегда были яркие и талантливые мужчины, всегда эгоисты и почти всегда «степные волки». Мне радостно, что я никогда не была у них хвостом, никогда не растворялась ни в ком из них…».

Лиля ВОВК.