В регионе, где тысячи гектаров пустуют, отходы повезут в города

Мусорная реформа, начатая в республике на два месяца раньше рекомендованного федеральным центром срока, вызвала бурную реакцию населения.

Главный шок — это, конечно, рост платежей за «мусорную услугу». Тариф собирались увеличить в среднем в 5(!) раз. При этом ни власти, ни региональный оператор не готовы к проведению реформы. О чем свидетельствуют многочисленные обращения в «Трибуну».

«Наскоком не решить»

«У меня складывается впечатление, что реализация федеральной программы обращения с ТКО в нашей республике похожа на большую авантюру. Я много лет был тесно связан с работой жилищно-коммунального хозяйства городов Микунь и Ухта. Это действительно одна из самых сложных отраслей народного хозяйства, требующая вдумчивого и внимательного отношения, особенно на севере с его огромными территориями и слабо развитой инфраструктурой. Наскоком по команде ее проблем не решить. То, с какой легкостью чиновники нашего правительства жонглируют многомиллиардными цифрами, не зная реального положения дел, поражает. А ведь в итоге все эти просчеты лягут на плечи населения».

Евгений АЛЕКСЕЕВ,

Заслуженный работник ЖКХ РФ и РК, Почетный гражданин городов Микунь и Ухта.

Аврал приведет к коллапсу

«Особую тревогу вызывает скоропалительный и обставленный многими странностями конкурс по выбору на роль регионального оператора ООО «Ухтажилфонд». Как председатель совета многоквартирного дома на протяжении десяти лет, с полной ответственностью могу сказать: эта управляющая организация по отношению к нам, собственникам, нечестно ведет свой бизнес.

Чтобы не быть голословным, приведу примеры мошенничества, подтвержденные решениями судов. 11 февраля 2014 года за вывоз ТБО приписки «Ухтажилфонда» по нашему дому составили 406,9 тыс. рублей. А всего за 2008-2012 годы через суды мы не позволили этой вороватой «управляйке» присвоить 3,3 миллиона рублей! Понятно, что с 450 домов, которые находятся в ее управлении, «навар» получается еще больше.

Надо сначала все просчитать, построить полигоны отходов с автоматизированными процессами переработки ТБО, организовать сборы ТКО по видам отходов, а потом внедрять систему регионального оператора. А правительство РК, не проведя подготовки, начинает со сбора денег с населения».

Владимир ОРЛОВ,

председатель совета дома, ветеран труда, г. Ухта.

«Комиссарши» приехали…

Житель Лоймы Иван Помысов сообщил «Трибуне», что недавно к ним в село приезжали две городские «комиссарши», разъяснявшие «политику партии и правительства» в отношении мусора. Они вели себя как героиня Нонны Мордюковой из фильма «Бриллиантовая рука», распространявшая лотерейные билеты. Разница лишь в том, что управдом грозила отключением газа, а столичные дамы — отменой выплат льгот и субсидий.

В сельской местности большинство домов относится к чacтному ceктopу. Здесь пpивыкли утилизиpoвaть муcop cвoими cилaми, cжигaя чacть в бaняx, a ocтaльным cдaбpивaя грядки. Cтapую мeбeль в дepeвняx и поселках нe выкидывaют, a oтвoзят нa дaчу или paзбиpaют для тoпки.

Наш читатель из Лоймы спрашивает: кaкoй здpaвoмыcлящий ceлянин гoтoв будeт шагать до мусоровозки чepeз вcю дepeвню, чтoбы закинуть муcop в кузов машины, пpичeм eщe и paздeлив его нa мeшoчки?

Сaмoe oбиднoe, по словам И. Помысова, чтo вcя этa кaнитeль c вывoзoм муcopa пpeвpaтитcя пo cути в oплaчивaeмoe из кapмaнoв сельчан «кaтaниe вoздуxa». Пoлупуcтыe мaшины «подрядчиков» будут мoтaтьcя дo назначенного пoлигoнa, a у жителей Лоймы (и всех остальных деревень вокруг) дaжe выбopa нe будeт: им пpидeтcя плaтить зa бeнзин, чeлoвeкo-чacы, oбopудoвaнныe муcopки и пpoчee. Как в ультимативной форме заявили «комиссарши», платить за эти «услуги» отныне придется каждому сельскому жителю.

Усть-Цильма протестует

В минувшую среду редакция получила информацию из Усть-Цилемского района от члена экспертного Совета при главе РК по муниципалитету Александра Чупрова, который рассказал, что местное население начало акцию против реформы. На сайте «Рассвет над Печорой» размещен бланк «Уведомления», который любой житель района может отправить в ООО «Ухтажилфонд». Начинается обращение так: «Настоящим уведомляю вас, что квитанция по обращению с ТКО в мой адрес будет расцениваться как факт вымогательства по статье 63 и по статье 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения» и будет являться поводом к немедленному обращению в правоохранительные органы». Далее следуют четыре пункта, в которых указывается на отсутствие заключенного договора, необоснованность величины тарифа, неисполнение навязанных услуг и т.д.

Но мало этого! Жители поселения Новый Бор написали письмо прокурору района с требованием «защитить гражданские права от навязывания нам услуг от компании «Ухтажилфонд». Они пишут: «Как нам стало известно из прессы, с ноября в Коми стартует «мусорная реформа». Каждого жителя обяжут платить за мусор 165 рублей ежемесячно. Все это под эгидой решения проблем экологии. Но про экологию никто не говорит, говорят только о деньгах. Видно, кто-то хочет иметь прибыль с этого бизнеса. Мы проживаем в 700 км от регионального оператора, который обязуется вывозить мусор на свой полигон, что крайне нерентабельно.

Люди согласны платить за утилизацию мусора, но по факту и по закону! Просим Вас рекомендовать районной администрации решить мусорный вопрос на местном уровне. А именно: произвести выделение земли под мусорный полигон в районе Нового Бора и

обустроить его, а деньги, которые собираются брать с населения, пустить на обслуживание полигона на месте».

Под прессом

Вероятно, правительство также получало «сигналы» с мест о реакции населения. И буквально накануне выхода газеты в свет «Комиинформ» сообщил, что правительство исполнило поручение главы «о разработке предложений по минимизации финансовой нагрузки на жителей республики в начальный период реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)».

Далее в сообщении говорится, что в МинЖКХ разработаны меры, позволяющие применять размер платы за услугу по обращению с ТКО ниже ранее заявленного на 30%, начиная с ноября 2018 года. Ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО с 1 ноября 2018-го составит: для жителей домов с отоплением любого вида, кроме печного — 115,5 рубля в месяц за одного проживающего; для жителей домов с печным отоплением — 50,37 рубля. При этом средняя плата за эту коммунальную услугу в республике составит 104,5 рубля с человека, что меньше средней платы по другим регионам, которая составляет 116,8 рубля».

«Тот же прием»

Но первая реакция на снижение тарифа тоже оказалась неоднозначной. Так, наши читатели из Инты написали: «Аттракцион невиданной щедрости с тарифом на ТКО говорит лишь о том, что в обоих случаях цифры взяты с потолка». А ухтинка Тамара Ивановна расценила «откат» от заявленной первоначально цены так: «Поднять зверски все тарифы, а потом прикидываться добреньким и немножко снизить — это как с пенсионным возрастом для женщин: сначала накинули 8 лет, а потом великодушно сбросили до 5 лет. Тот же прием».

Еще один наш читатель сообщил, что снижение тарифа объясняется очень просто — манипуляцией цифр с утвержденным объемом производимого мусора на одного индивида. Сначала он был определен в 1,9 кубометра в год, а на 2019-й его снизили до 1,3. Отсюда и снижение цены за его вывоз со 165 до 115 рублей с человека. А в 2020 году объем опять возрастает до тех же 1,9 «куба», так что плата возвратится на первоначальную высоту.

Но это еще не все проблемы начатой реформы. 30 ноября Арбитражный суд начнет рассматривать дело об аукционе по выбору регионального оператора.

Напомним, вторым претендентом на эту роль являлось ООО «Экопром», имеющее опыт работы с отходами. По утверждению его представителя А. Пономарева, эта фирма предложила оказывать услуги за 17 млрд рублей, что означало бы цену единого тарифа менее 100 рублей за один кубометр. Кроме того, компания предложила осуществить инвестиционную программу по утилизации ТКО путем создания мусоросортировочных и мусороперерабатывающих площадок из собственных финансовых ресурсов без участия бюджетных средств на сумму более 1 млрд рублей.

Если будет решено проводить новый аукцион, реформа остановится. Хотя в этом случае будет и положительный момент: у организаторов появится время для налаживания нормальной работы.

Анатолий ПОЛЬКИН.