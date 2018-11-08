В республике создан прецедент: работягам удалось выиграть в суде у руководителя предприятия

Недавно произошло событие, которое может стать поворотным в борьбе профсоюзов за права рабочих. Правда, пока только в одной отрасли — дорожной. Но как говорится, лиха беда — начало. Создан прецедент, благодаря которому профсоюзы могут заставить применить принятое судом решение и в других организациях.

2 октября Сыктывкарский городской суд удовлетворил иск группы работников МУП «Дорожное хозяйство» к руководству предприятия по взысканию задолженности по заработной плате. В суде было доказано, что дорожникам за их труд регулярно недоплачивали.

В марте этого года восемь членов профсоюза потребовали от руководства предприятия сделать перерасчет выплаченной зарплаты с 1 апреля прошлого года в соответствии с действующим отраслевым соглашением.

Иск рассматривался семь месяцев. Состоялось несколько слушаний, в которых участвовали представители ряда министерств и ведомств, муниципалитета Сыктывкара. Им противостояла группа дорожных рабочих и реском профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Рассмотрев все представленные сторонами доводы, суд встал на сторону рабочих и обязал выплатить каждому от 400 до 600 тысяч рублей (в зависимости от квалификационного разряда). Это значит, что работники каждый месяц недополучали от 50 до 80 тысяч рублей!

Дорожники взбунтовались

Брожение в умах началось, когда работяги стали сравнивать свои зарплаты с той, которую получало начальство и его приближенные. По отраслевому соглашению зарплата рабочего первого разряда должна быть не ниже 1,15 величины прожиточного минимума. Обычный дорожник «на лопате» должен был получать тысяч 40, а механизатор 6-го разряда — гораздо больше.

Как известно, самая большая коммерческая тайна любого предприятия сейчас — это зарплата персонала. Узнать ее практически невозможно, разве что по запросу компетентных органов. Поэтому работники МУП «Дорожное хозяйство» решили создать профсоюзную организацию — чтобы на равных вести диалог с руководством.

Директор предприятия Василий Лазуренко пригрозил желающим вступить в профсоюз тем, что они останутся без приработка. Ведь если работать только лишь смену, зарплата будет самая минимальная. А хорошую зарплату дорожник может получить только за счет сверхурочных работ, без выходных.

Однако угрозы возымели обратное действие. Дорожники решили вступить в борьбу с работодателем. Началось противостояние, выразившееся в придирках и ужесточении требований к рабочим.

Как «таракан на сковородке»

В МУП «Дорожное хозяйство» работают порядка трехсот человек, из них около ста вступили в профсоюзную организацию. В отстаивании своих прав им помог республиканский комитет профсоюзной организации дорожников. В результате появился судебный иск в суд с требованием произвести перерасчет зарплаты в соответствии с отраслевым соглашением.

Как и ожидалось, руководство предприятия иск отвергло. На том основании, что предприятие вообще не является учреждением дорожной отрасли, а относится к сфере ЖКХ. То есть занимается лишь содержанием дорог, но не их ремонтом. Муниципалитет эту точку зрения поддержал, Минтруд и Минтранс заняли в споре позицию наблюдателей. Так же поступили Росавтодор и Министерство строительства РК: они прислали в суд письма с просьбой «рассмотреть дело в отсутствии их представителей».

Как заявил председатель рескома Иван Урсу, работодатель на этапе рассмотрения дела вел себя как «таракан на раскаленной сковородке»: юлил, вводил суд в заблуждение, подменяя понятия и термины. Но суд с помощью консультантов и адвокатов разобрался в ситуации и встал на сторону рабочих. Лидер рескома очень надеется, что решение суда первой инстанции будет поддержано и Верховным судом Коми, куда обратился проигравший работодатель.

Это только начало

Как уже отмечалось, суд разбирался в перипетиях ведомственных отношений и сложностях законодательства более полугода и пришел к выводу, что МУП «Дорожное хозяйство» соответствует критериям, позволяющим отнести его к предприятиям отрасли дорожного хозяйства. Исходя из этого и опираясь на решения Конституционного и Верховного судов РФ, суд установил, что на него распространяется действие Федерального отраслевого соглашения. К тому же Трудовой кодекс допускает возможность действия в отношении работников нескольких соглашений одновременно. И поскольку соглашение необходимо неукоснительно исполнять, обязал пересчитать начисленную истцам зарплату за указанный в заявлении срок. К примеру, водитель шестого разряда за указанный период недополучил 409 тысяч рублей, а тракторист шестого — 586 тысяч…

По мнению Ивана Урсу, борьба за права трудящихся только начинается. В условиях дефицита средств чиновники разных уровней будут всячески препятствовать соблюдению уже существующих договоров и соглашений. В создавшихся условиях противостоять этому могут лишь совместные действия работников, объединившихся в профсоюзы.

Анатолий ПОЛЬКИН.