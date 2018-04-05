В республике вдвое сократится число школ искусств

Коми готова реализовать «пилотный проект» по переводу школ искусств на региональный уровень. Об этом заявил министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов на прошедшем недавно Северном культурном форуме. Эта инициатива подразумевает перевод всех муниципальных школ искусств (музыкальных, художественных, хореографических) на республиканский уровень.

Слабое звено

Вопрос о переводе детских школ искусств на региональный уровень рассматривается правительством России уже не первый год, отметил на совещании в Сыктывкаре первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов. Озабоченность чиновников от культуры вызывает тот факт, что многие муниципальные школы искусств влачат сегодня весьма жалкое существование. Это самое слабое звено: здесь мало высококвалифицированных специалистов, устаревшая материальная база, многолетнее недофинансирование…

— Передача муниципальных школ искусств в ведение субъекта РФ позволит привлечь внимание к их проблемам и автоматически гарантирует то, что ими будут заниматься профильные специалисты высокого класса, — заверил С. Емельянов. — Мы готовы выступить в качестве «пилотного региона» по переводу школ искусств на региональный уровень при условии, что нам выделят федеральное финансирование на его реализацию. Регион в свою очередь найдет средства на софинансирование, которое пойдет на ремонтные работы, – уточнил министр.

Оставим — по одной

Понятная и практичная, казалось бы, идея проекта не может, однако, не настораживать. Закрытие малокомплектных школ на селе тоже, помнится, объяснялось благими намерениями: дать детям более качественное образование и сэкономить бюджетные средства.

В случае со школами искусств также планируется, что число юридических лиц уменьшится. Причем кардинально — в два раза. Вместо 41 школы останется 20. По одной в каждом муниципалитете. А как же дети? И куда пойдут сокращенные педагоги?

— Сокращение не коснется педагогов и учащихся, их число, наоборот, может увеличиться, — утверждает министр культуры. — За счет увеличения финансирования, в котором будут участвовать как федеральный центр, так и регион. На сегодня уже идет подготовка «дорожной карты» по перспективному развитию школ искусств.

Возьму я в руки балалайку…

Эх, гладко было на бумаге! В жизни, как только появятся первые приказы о сокращении-слиянии, тут же появятся тысячи неучтенных нюансов. Выделят федералы, к примеру, денежки на новые балалайки, а родители не захотят отправлять своих детей на учебу в райцентр. Или в райцентре вдруг окажется, что нет педагогов по струнным инструментам, а только трубачи или баянисты…

— Вместе с муниципалитетами и руководством школ мы будем продумывать все варианты перевода. Это будет планомерный процесс, — заверила на форуме министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова.

От Воркуты до Объячево

Напомним, по итогам 2017 года Коми вошла в топ регионов-лидеров по темпам развития культуры. В 2018-м свою материально-техническую базу обновят еще 30 учреждений культуры. Новое оборудование приобретут Национальный музыкально-драматический театр и Академический театр драмы им. В. Савина. Появятся четыре новых кинотеатра: в Жешарте, Вуктыле, Объячево и Визинге.

В ближайшее время совместно с компанией «Ренова» Минкульт завершит разработку проектно-сметной документации по реконструкции музейно-выставочного комплекса в Воркуте. При поддержке компании «РУСАЛ» в 2018 году будет построен Дом культуры в Чиньяворыке.

Сергей Емельянов призвал руководителей управлений культуры и учреждений внимательно и взвешенно подойти к грядущей оптимизации отрасли. «Где надо сократить штат вдвое, а где-то, наоборот… Оптимизация — не равно сокращение. Это взвешенный взгляд на организацию деятельности бюджетной сферы», — считает министр.

P.S. Первой «ласточкой» процесса объединения стал Воркутинский музыкальный колледж. Теперь это будет филиал республиканского Колледжа искусств. Постановление о реорганизации подписано первым заместителем председателя правительства Ларисой Максимовой 4 апреля.