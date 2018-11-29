В роли заложников оказались семьи интинских горняков

Несмотря на принятое в июле этого года решение о ликвидации АО «Интауголь», шахта по-прежнему работает. Правда, в режиме минимального производства.

Ситуацию комментирует председатель объединенной первичной организации Независимого профсоюза горняков России по Инте Денис Баженов:

— Производство в минимальном объеме пока сохранено на зимний период. Все мероприятия по ликвидации предприятия идут без изменений. Высвобождение работников проходит небольшими партиями, примерно по 10-15 человек в неделю. В настоящее время уже уволены более 340 человек. Часть работников, уволенных в связи с ликвидацией АО «Интауголь», трудоустраивается в «Воркутауголь». Но вопреки ожиданиям руководства Коми, этот вариант не оказался столь массовым, как предполагалось ранее. На период с июля 2018 года по март 2019 года ожидается лишь трудоустройство порядка 100 человек. Наибольшая часть работников не имеет возможности такого трудоустройства с сохранением необходимого уровня социальной защищенности. Выплаты уволенным работникам и еще работающим нередко производятся частями и с задержками.

Зачастую проблемы невыплат полагающихся сумм приходится решать в судебном порядке или с привлечением надзорных органов. Основной проблемой высвобождаемых работников является отсутствие возможности решить жилищный вопрос при переезде на другое место жительства, где есть вакансии.

— Сам я и моя семья находимся в аналогичной ситуации, — продолжает Д. Баженов. — 7 ноября я также был уволен в связи с ликвидацией предприятия и в настоящее время являюсь безработным. Резкий обвал цен на и без того недорогое интинское жилье сделал невозможным его продажу, чтобы компенсировать покупку жилья в другом регионе.

Путин поручил…

Тем временем председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев ждет ответов на свои письма, отправленные в адрес заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака и главы Коми Сергея Гапликова. В них он напомнил, что фактически не выполняется поручение Владимира Путина, которое Президент дал еще 24 августа 2017 года во время празднования Дня шахтера Правительству РФ: «Выработать комплекс мер для решения проблем АО «Интауголь».

В этот «комплекс» входит в том числе и решение социальных вопросов. Более того, в программе развития угольной промышленности России до 2030 года прямо записано: «Поддержка в части переселения работников угольной отрасли из районов Крайнего Севера необходима не включенному в перечень проблемных моногородов шахтерскому городу Инта». Таким образом, проблема финансирования переселения шахтеров была обозначена как проблема процесса реструктуризации угольной отрасли.

Упомянутая программа развития была принята в 2014 году. С тех пор многое изменилось. Напомним, что до прошлого года 76 процентов акций «Интаугля» принадлежало «Корпорации по развитию Республики Коми», созданной региональным правительством. То есть предприятие находилось под опекой государства. А сегодня «Интауголь» принадлежит единственному акционеру, генеральному директору предприятия Игорю Раюшкину. Он же единолично принимал решение о закрытии «Интаугля».

В свое время акции «Интаугля» приобретались государством в лице правительства Коми за сотни миллионов рублей у структур, аффилированных с экс-сенатором Евгением Самойловым. Но осенью 2017 года региональное правительство неожиданно сбросило эти акции со своего баланса и теперь, с формальной точки зрения, оказалось в стороне.

«Денег нет, но вы держитесь»?

Ориентировочная численность подлежащих увольнению работников АО «Интауголь» изначально составляла 1227 человек. Для переселения шахтеров и их семей требуется порядка 1,6 миллиарда рублей. Но денег нет и, похоже, не предвидится. Вместе с тем следует отметить, что на территории Республики Коми остро стоит проблема обеспечения жильем детей-сирот. Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения жилыми помещениями всех нуждающихся в них граждан указанной категории, составляет порядка 1,8 млрд рублей.

То есть властям Коми не до шахтеров, и так проблем хватает. Только для реализации принятого еще в 2005 году закона Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» сегодня требуется более 13,5 млрд рублей!

Как ни крути, а шахтерам в складывающейся ситуации стоит уповать только на помощь федерального центра и лично Владимира Путина.

Сергей МОРОХИН.