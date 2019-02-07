В России начинается масштабная дачная реформа

С 1 января в силу вступил новый закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. Теперь такие понятия, как «дачный участок», «дачное строительство» и «дачное хозяйство», исключаются. В законодательстве останутся только садовые и огородные участки.

Кроме того, перестают существовать дачные некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы и партнерства. В документах теперь могут быть указаны только два вида товариществ. В садоводческих можно возводить жилые дома, садовые дома и хозпростройки, а в огороднических — только хозяйственные постройки.

«Закон не обязывает дачников срочно что-то предпринимать в связи с тем, что такая организационно-правовая форма, как дачное некоммерческое товарищество, больше не предусмотрена», — сказал «Российской газете» гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин.

«Следует отметить, что на садовых участках теперь можно построить жилой дом, в котором возможно будет прописаться, — добавляет Александр Беднягин. — Можно также перевести садовый дом в жилой». Таким образом, вместо обозначения «дача» осталось понятие «жилой дом».