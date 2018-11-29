В России составили рейтинг трезвости

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» после исследования составили «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ». Самыми «трезвыми» регионами России являются Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

При этом на Чукотке, в Магадане, Ненецком автономном округе, на Сахалине и в Коми проблема алкоголизма стоит очень остро.

Рейтинг был составлен на основе открытых данных Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных и ЕМИСС. Оценивалось, в частности, число умерших от алкоголя и состоящих на учете больных алкоголизмом; количество совершенных в состоянии опьянения преступлений и правонарушений; объем проданного алкоголя.

Аутсайдерами рейтинга оказались Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Коми — на пятом месте снизу.

По мнению авторов исследования, основными проблемами в регионах являются молодежный алкоголизм, рост преступности и высокая доля контрафакта.