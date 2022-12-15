В Русаново и Еремеево (Блиц от 16 декабря)

В 2023 году в Троицко-Печорском районе планируют создать две вертолетные площадки.

Подготовлен запрос в Минэкономразвития Коми о возможности предоставления субсидии на организацию мероприятий по обустройству и приобретению оборудования. Средства надеются получить из республиканского бюджета.

Снова потери

Во время спецоперации на Украине погиб Дмитрий Гущин из Сосногорска.

Молодой человек погиб еще в мае, но о его смерти стало известно только сейчас. По словам близких, Гущин умер в бою в конце мая. Он был старшиной своей бригады и погиб во время исполнения задания. Дмитрий окончил Сосногорскую кадетскую школу, мечтал служить в ВС РФ.

ФАПы на колесах

В Коми появились первые мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Семь машин, пришедших по линии правительства России и Минпромторга, ожидают распределения в Сыктывкаре. Специализированные «Газели» будут курсировать в малонаселенные деревни и села. Фельдшер будет проводить прием и оказывать помощь прямо в машине. В целом регион заказал 21 единицу передвижной техники.

Стоматолог примет даже ночью

С января на базе Республиканской стоматологии будет вестись круглосуточный прием.

Об этом заявил и. о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев во время «прямой линии» на телеканале «Юрган». По его словам, некоторые его коллеги высказывают сомнения, так как по нормативным документам такая услуга не положена. Тем не менее, Минздрав идет навстречу пожеланиям людей. В первом квартале 2023 года такой прием будет организован в Сыктывкаре. «А дальше будем смотреть по крупным городам», – заявил он.

Выпилили из болота

Печорcкие спасатели выезжали на эвакуацию тела погибшей женщины.

Житель из поселка Усть-Кожва отправился в лес за дровами и увидел звериную тропу в снегу. Мужчина проверил направление и наткнулся на труп, который вмерз в лед (стоял мороз -30°). Животные уже частично обгрызли его. Приехавшим на место спасателям пришлось бензопилой разрезать лед вокруг тела несчастной. На снегоходных санях его доставили в поселок и передали следователям. Погибшей может быть жительница пос. Изъяю, которая 7 октября ушла на болото за ягодами и пропала.

Елочные базары открыты!

В Сыктывкаре их работа продлится до 10 января.

В столице Коми приобрести новогодние ели горожане смогут на пересечении улиц Коммунистическая – Старовского, Петрозаводская – Лыткина и Красных Партизан – Карла Маркса. Кроме того, еженедельно по субботам на стоянке ПАО «Ростелеком» с 8.00 до 15.00 часов будет работать «Ярмарка выходного дня».

Строим сами!

Основным застройщиком в Коми остается население, на его долю приходится 2/3 введенного жилья.

Как сообщает Комистат, за январь-ноябрь 2022 года в республике были введены в эксплуатацию 2360 квартир, в том числе 1125 в домах, построенных населением. Общая площадь введенного жилья составила 183,6 тыс. кв. метров. По расчетам Минстроя Коми, общий ввод жилья в этом году прогнозируется на уровне 189 тыс. кв. метров, в том числе площадь жилья в частных домах – 128 тыс. «квадратов».

«Лая» заработает весной

В Сыктывкар привезли дополнительный катер.

Судно «Лая» на 24 места доставили в столицу Коми из Печоры. За счет него планируется улучшить качество речных пассажирских перевозок в навигацию в следующем году. Судно имеет небольшую осадку в 40 см, и администрация города надеется, что с этим катером и при проведении дноуглубительных работ будет налажена перевозка людей из Седкыркеща в город и обратно.

Ваня Голубков – лучший!

Паралимпиец из Коми назван лучшим спортсменом года в номинации «Преодоление» Национальной спортивной премии.

Наш лыжник в этом году стал шестикратным чемпионом мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА. Кроме того, он выиграл общий зачет Кубка мира и четырежды побеждал на открытых всероссийских спортивных соревнованиях «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», приравненных к Зимним Паралимпийским играм. Награду победителю вручила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. Каждый из 18 лауреатов получит премию в 1 млн рублей.

Забыл, где спрятал

Эжвинец обокрал студентов, но не вспомнил место, куда спрятал похищенное.

После урока физкультуры у трех студентов техникума пропали мобильные телефоны и наушники на общую сумму более 30 тысяч рублей. Просматривая записи с камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что во время урока в раздевалку заходил посторонний мужчина. Подозреваемый был объявлен в розыск. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и мошенничество 45-летний житель столицы. Его попытка сдать украденное в ломбард не увенчалась успехом, тогда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил избавиться от телефонов и спрятал их. Вспомнить место, куда именно, он не смог.

Подросток избил подростка

Его родители должны будут заплатить 80 тысяч рублей.

В Печоре несовершеннолетний забияка нанес сверстнику телесные повреждения средней тяжести. Затраты территориального фонда обязательного медстрахования на лечение потерпевшего составили почти 80 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего ответчика прекращено в связи с истечением сроков давности. Суд взыскал с ответчика в пользу ТФОМС материальный ущерб в заявленном размере. До достижения им совершеннолетнего возраста выплата суммы подлежит взысканию с его родителей.

Универсальное пособие

Подать заявление на него можно с 28 декабря.

Сделать это можно будет в режиме онлайн, а поможет в этом портал госуслуг, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря. Напомним, что закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка был подписан президентом России. Согласно документу, ежемесячная выплата будет назначена на каждого ребенка в семье до его 17-летия. Пособие также распространяется на беременных и россиян, которые нуждаются в социальной поддержке.