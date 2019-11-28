Зеркало коммунальной «реформы»: в самом центре Ухты общественники наткнулись на современные трущобы

В середине ноября в Ухте запустили «ЭкоБессрочку». Это одна из форм мирного протеста против произвола и коррупции властей, нарушающих конституционные права граждан России на безопасную окружающую среду.

В Ухте эта акция проводится в знак солидарности с жителями Архангельской области против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Но сегодня речь пойдет не о Шиесе, а о городской среде. Точнее — о ситуации в одном из самых больших общежитий Ухты.

Так получилось, что на очередную встречу «ЭкоБессрочки» не пришел один из активистов — он подвернул ногу и сидел дома. Группа единомышленников решила его навестить, для чего отправилась в дом № 47 по ул. Сенюкова. Здесь под одной крышей обитают порядка полутысячи человек. То, что гости увидели в этом «многоквартирном доме», повергло их в шок: здание непригодно для жизни людей!

Фальстарт

Несколько лет назад чиновники причислили к многоквартирным домам и городские общежития. Тогда муниципалитеты создавали фиктивные ТСЖ и заключали договоры на обслуживание с конкретными, заранее определенными управляющими компаниями. Стимулом для таких нарушений, по словам первого зама Генерального прокурора РФ А. Буксмана, являлось завладение денежными средствами, поступающими в счет платы за содержание и ремонт общего имущества, а также за жилищно-коммунальные услуги. («Трибуна» писала об этом 15 октября 2015 года в статье «Фальшивые ТСЖ и фантастические масштабы воровства»).

В те времена интерес местных чиновников проявлялся еще и в получении денежных средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ для проведения капитального ремонта домов, а также бюджетных средств, выделяемых по действующим региональным программам адресной поддержки многоквартирных домов: эти деньги зачастую использовались не по назначению, в том числе в качестве «откатов».

МКД-общежития по ул. Сенюкова №№ 47 и 49 стали своего рода зеркалом коммунальной «реформы» в Ухте. Сегодня в этих трущобах обитает полторы тысячи ухтинцев.

Дома-призраки

В результате «реформы» было создано порядка трехсот фальшивых ТСЖ, с которыми до конца власти так и не разобрались. Сколько еще в Ухте домов-призраков фиктивных ТСЖ, вряд ли кто-то в мэрии знает точно. Надо полагать, что в указанных общежитиях, числящихся МКД (многоквартирными домами), не ступала нога ни руководителя администрации городского округа М. Османова, ни главы и председателя Совета Г. Коненкова, ни депутатов округов, которых избирали жители «призрачных ТСЖ». Да и знают ли они об их существовании?

Когда мы заглянули в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), то обнаружили, что запись об образовании ТСЖ «Сенюкова, дом 47» внесена в ЕГРЮЛ 30.04.2008 года, а удалена из реестра 29 июля года нынешнего. Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица объясняется тем, что в реестр вкралась ошибка и в связи с этим внесена запись о недостоверности. А вот ТСЖ «Сенюкова, дом 49» по записи в ЕГРЮЛ образовано 30.04.2008 г. и в настоящее время является действующим. А коль так, стоит ли удивляться, что в этих домах (точнее — многоэтажных общежитиях) царит хаос?

Валерий ТОРЛОПОВ,

председатель Координационного совета управдомов Ухты.