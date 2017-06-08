В санатории отключили воду

Отдыхающие санатория «Серегово» сообщили «Трибуне», что у них «засуха» — в корпусах отключили воду. А коль так, лечение можно заканчивать.

Причина, как выяснилось, в том, что из строя вышла насосная станция. Ремонтировать ее некому, поскольку санаторий передал скважину, станцию и водопроводные сети в ведение местной администрации. А работников, которые раньше следили за водоснабжением санатория, уволили.

Четыре года назад уже был подобный случай — тогда прорвало водопровод, и аварию устраняли чуть ли не всем миром: экскаватор для рытья земли везли из Сыктывкара. О случившемся знала вся республика, отдыхающие жаловались во все инстанции — вплоть до главы региона. А в этот раз история закончилась тихо, хотя поломку так и не устранили.

В авральном порядке

Руководству санатория крупно повезло. Дело в том, что к моменту аварии срок смены отдыхающих уже заканчивался. В субботу они должны были разъезжаться, а с понедельника санаторий становился на ежегодный двухнедельный ремонт. Нужно было лишь успокоить пациентов, которые могли бы устроить шум по поводу двух непринятых лечебных ванн и текущих процедур.

Следует отдать должное руководству санатория: оперативно был организован подвоз воды для технических нужд, доставили в корпуса и воду для питья. Срочно было проведено общее собрание отдыхающих, которым популярно обрисовали сложившуюся ситуацию, после чего предложили

уехать домой. Для чего предоставили автобусы. И люди уехали: без воды, как известно, «и ни туды и ни сюды», а про недополученные процедуры можно и забыть…

Ржавые и дырявые

Старый сереговский санаторий, по идее, давно надо закрыть. А вместо него уже должен (как обещал губернатор) работать новый — на левом берегу. Видимо, поэтому еще в начале марта«непрофильные активы» в виде насосной станции и водопровода были переданы району. Точнее, эти «активы» передали селу, поскольку есть в Серегово благоустроенное жилье с водопроводом и канализацией. И если на санатории нынешняя «засуха» сильно не отразилась, то жители «благоустроенных» домов испытывают большие трудности.

В местной администрации нам пояснили, что сети и станцию никто не принял, они два месяца стояли без присмотра: персонал-то уволили! Почему не приняли? А кому нужны дырявые трассы, которые, согласно акту приемо-передачи, не стоят ни копейки? Они сгнили, их просто нельзя эксплуатировать без ремонта! То же самое можно сказать и про оборудование насосной станции.

Вчера в Серегово выезжал глава района Вячеслав Ивочкин, который и подписал акт приемки сетей. Вот только кто их эксплуатировал прошедшие месяцы после передачи?

Мы попросили прокомментировать ситуацию в Министерстве здравоохранения и получили ответ, что в настоящее время в санатории ведется плановый ремонт.

Анатолий ПОЛЬКИН.