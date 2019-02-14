В сельскую школу, где вместо туалетов — выгребные ямы, опасно заходить

Еще в «нулевые» годы власти Коми обещали построить в селе Дутово новую школу. Но обещать — не значит жениться…



В 2008 году здание дутовской школы было признано аварийным. Сегодня, спустя 10 лет, туда опасно заходить: все обветшало, туалеты с выгребными ямами в ужасном состоянии. Здание не ремонтировали именно потому, что собирались построить новое.

Последнее обещание от администрации Вуктыла, сделанное в январе прошлого года: школу сдадут к августу 2019 года. Отметим, что проектирование новой школы ведется с 2011 года. Но первый проект на 110 мест «зарубили», поскольку учеников стало маловато.

В конце 2016 года правительство региона отказалось от идеи строительства школы в селе Помоздино Усть-Куломского района и школы-сада в селе Дутово. Выделенные на них средства было решено направить на возведение школы на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне «Орбита». Увы, этот «финансовый маневр» результата не дал: школа в Сыктывкаре «заморожена», и ввод ее в строй в текущем году под большим вопросом.

Сейчас речь идет о новой школе-саде в селе Дутово на 60 учеников и 20 дошколят. Тем временем население села убывает, не исключено, что и новый проект придется опять переделывать.

В ноябре 2018 года депутаты Госсовета рекомендовали правительству РК предусмотреть в республиканском бюджете на 2019-2021 годы средства на строительство школы в селе Дутово.

Однако еще 1 ноября 2018 года АУ РК «Управление государственной экспертизы РК» выдало повторное отрицательное заключение по проектно-сметной документации школы.

Мечтать не вредно

Согласно прогнозным планам правительства Коми в период с 2017 по 2021 годы в республике планируется построить пять общеобразовательных школ. Пока, как видим, результат нулевой. Но самое интересное то, что в течение следующих пяти лет (после 2021 года) планируется построить аж 50 школ.

— Я спрашивал у специалистов Министерства образования РК, — говорит депутат Госсовета Коми Олег Михайлов, — что же должно произойти, чтобы начался такой удивительный строительный бум? Мне отвечают: «Ну, это просто наши мечты!».

Еще одна попытка

В конце января текущего года состоялось правительственное совещание, где обсуждались ход строительства соцобъектов в 2019 году и подготовка проектно-сметной документации объектов, включенных в федеральную инвестиционную программу в рамках реализации нацпроектов.

В числе прочих принято и решение о подготовке типового проекта для строительства школ с дошкольными группами в селе Дутово Вуктыльского района и поселке Приуральский Троицко-Печорского района.

«До конца года все объемы работ, запланированные в рамках утвержденных дорожных карт и планов-графиков, должны быть выполнены. За это каждый из вас, сидящих за этим столом, несет персональную ответственность», — заявил глава региона.

Не окажется ли новое решение очередным прожектом — большой вопрос.

Анатолий ПОЛЬКИН.