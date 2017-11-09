В шахтерский город уголь теперь завозят эшелонами по баснословной цене

Инта остается одной из самых проблемных точек на карте республики. Выживет ли единственная оставшаяся шахта — градообразующее предприятие, накопившее огромные долги?

Последние годы акционерное общество «Интауголь» заканчивало с убытком, а в 2015 году было признано банкротом. Летом нынешнего года горняки бастовали, требуя погасить многомесячные долги по зарплате. Старая лава шахты полностью выработана, переход на новую требует инвестиций, которых у предприятия нет. Однако и закрыть «Интинскую» нельзя. Иначе из города пришлось бы переселить 28 тысяч человек, потратив на это 30 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что для спасения предприятия будет выделено 1,3 млрд рублей из Резервного фонда РФ — на погашение остатка задолженности по заработной плате и на подготовку новой лавы. Уже 2 ноября на шахте возобновились горные работы. Сейчас идет подготовка к монтажу лавы 843. Но, чтобы перейти к добыче угля, потребуется еще немало времени.

Южный замерзает!

На этой неделе в редакцию «Трибуны» стали обращаться жители интинского микрорайона Южный. Суть обращений можно выразить одним словом: «Замерзаем!»

Южный — это как раз тот район, рядом с которым и находится единственная уцелевшая шахта «Интинская». Именно шахте он обязан своим появлением.

Эта шахта была последней, самой современной из построенных в Инте (сдана в эксплуатацию в 1965 году). Таким же был и поселок — чистый, с благоустроенными 5-этажными домами, своим Домом культуры, школой, поликлиникой, спортзалом, детсадом. Кстати, именно здесь, на улицах Южного, в начале шестидесятых Дунский и Фрид снимали свой замечательный фильм «Жили-были старик со старухой».

Сегодня здесь проживает примерно три тысячи человек.

— Уже с месяц мы испытываем проблемы с отоплением, — сообщила жительница Южного, назвавшая себя Верой. — Сначала были только короткие перебои, а теперь у нас постоянно холодно. Батареи еле теплятся. В одной комнате 15 градусов, во второй включены обогреватели. Там лежит моя больная мама, она инвалид I группы. Из крана горячей воды на самом деле идет холодная…

— Я вожу ребенка в детсад, — пожаловалась другая жительница Южного. — Воспитатели все время напоминают: одевайте малышей теплее. А утром в группе так холодно, будто ночью не отапливали…

Корреспондент «Трибуны» позвонил в школу № 6.

— У нас температура нормальная, кабинеты утеплены, — сообщили в школе. — Дети ходят в обычной одежде и сменной обуви. Но в жилых домах, говорят, действительно прохладно.

Сколько еще терпеть?

Интинцы в один голос говорят, что получить вразумительный ответ от официальных лиц не могут. Отвечают им обтекаемо: «Потерпите немного, скоро все уладится» или «Назовите адрес квартиры — где холодно…»

Холодно всему микрорайону. Пока морозы были слабые – 2-4 градуса, люди терпели. Но вчера утром мороз достиг 19 градусов. В квартирах, по словам интинцев, стало еще холоднее.

Получить разъяснения от должностных лиц корреспонденту не удалось. Они, словно партизаны, уходили от ответа… Ясно лишь одно: дело в качестве угля.

Отходы отходов

Для котельной, которая отапливает Южный, используют отсев. Сам по себе отсев представляет собой отходы, получаемые после сортировки более качественных и востребованных сортов угля. Но даже и отсев сегодня собирают старый, лежалый. Его качество не выдерживает никакой критики. Можно сказать, это отходы отходов. Обмануть интинцев в этом трудно. Шахтеры могут определить отсев на глаз. Даже женщины в шахтерском городе умеют это определять — многие работали на ГОФ — групповой обогатительной фабрике.

Центр города нынче не мерзнет, его отапливает старая ТЭЦ, на которую завозят воркутинский уголь.

Микрорайон Южный расположен на отшибе, в нескольких километрах от города, его отапливает другая котельная, получавшая уголь от родной шахты. Но шахта сейчас не ведет добычу. Поэтому и с углем — проблемы…

«Для безопасного прохождения отопительного сезона в Инту был завезен уголь из Воркуты, который обошелся вдвое дороже интинского», — заявила мэр города Лариса Титовец. Парадоксально, но в шахтерский город приходится завозить уголь! Влетает это в копеечку.

Резерв — 100 миллионов

7 ноября в приполярный город приезжал зампред правительства Коми Константин Лазарев.

– Основная проблема, с которой Инта столкнулась в текущем отопительном сезоне, — отсутствие собственного угля из-за временной остановки работы градообразующего угольного предприятия.

— Мы внимательно рассмотрели, что будет происходить с поставками топлива во второй половине ноября, декабре и в начале 2018 года. Определили, что компания получит необходимый объем средств для покупки угля вплоть до того, как шахта вновь начнет выдавать уголь на-гора, — отметил К. Лазарев.

Для оказания оперативной помощи в обеспечении Инты углем правительством республики зарезервировано 100 миллионов рублей.

Когда верстался номер, в редакцию поступил ответ из администрации МОГО «Инта».

В настоящее время для топки котлов на районной коммунальной котельной (РКК) используется уголь со склада АО «Интауголь» и уголь, закупленный у АО «Воркутауголь». Низкое качество интинского топлива и его высокая зольность влияют на параметры теплоносителя, при том что оборудование РКК работает в штатном режиме.

Другие муниципальные котельные – в микрорайоне «Восточный», в поселках Абезь и Верхняя Инта, в селах Косьювом, Адзьвавом и Петрунь – работают на угле марки ДКОМ, что позволяет в полной мере выдерживать параметры теплоносителя.

Администрацией города принято решение для обеспечения качественного теплоснабжения микрорайонов «Южный», «Спортивный» и объектов АО «Интауголь»:

– совместно с руководством ООО «Тепловая компания», ПАО «Т Плюс» и Интинской ТЭЦ переключить потребителей микрорайона «Спортивный» к сети теплоснабжения ИТЭЦ. Работы уже выполняются, теплоснабжение микрорайона «Спортивный» от Интинской ТЭЦ начнется в течение ближайших 2-3 суток. Освободившиеся мощности РКК позволят улучшить качество теплоснабжения потребителей микрорайона Южный и объектов АО «Интауголь»;

– совместно с руководством ООО «Тепловая компания» и Интинской ТЭЦ передать часть топливного запаса Интинской ТЭЦ для нужд РКК.

Людмила КУДРЯШОВА.