В школе «объедали» учеников (Криминал от 30 сентября)

В Ухте возбудили уголовное дело по факту присвоения продуктов для школ.

Установлено, что в период с января по сентябрь 2022 года сотрудники столовой одной из школ брали себе продуктовые наборы, после чего при участии третьего лица реализовывали их индивидуальному предпринимателю. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Подозреваемые признались в содеянном.

Пять выстрелов в голову

Ранее не знакомые друг с другом мужчины проводили время в питейном заведении Удорского района. Произошла ссора, во время которой один из них ударил другого кулаком в голову, а потом произвел не менее пяти выстрелов в голову.

Согласно заключению эксперта, 36-летнему потерпевшему причинен легкий вред здоровью. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 33-летний житель Воркуты, временно гостивший на Удоре.

Смерть на болоте

67-летняя жительница печорского поселка Изъяю ушла на болото за ягодами и пропала.

На следующий день, 25 сентября, на поиски выехали сотрудники «Спас-Коми», которые взяли с собой квадрокоптер. В итоге спасатели нашли женщину, но она уже была мертва. На носилках ее вынесли к машине медиков.

Брызги шампанского

Посетительницы бара запустили бутылкой в администратора.

В Сыктывкаре две дамы, находясь в состоянии опьянения, отказывались оплачивать заказ и спровоцировали конфликт с администратором заведения. Вели себя женщины агрессивно: облили сотрудницу бара алкогольным напитком и бросили в нее бутылку шампанского. Помощь медиков не потребовалась, но обе нарушительницы были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Взыскал алименты за 17 лет

Родители расстались, когда сыну не было и года.

Решением суда на сыктывкарца была возложена обязанность ежемесячно перечислять на содержание ребенка четверть заработка. Однако к 18-летию сына отец подошел с долгом в 788 тыс. рублей. Судебный пристав возбудила исполнительное производство о взыскании задолженности. Неудобства, созданные мерой принудительного исполнения, побудили его погасить долг как можно быстрее.

Бахус попутал

Спонтанно, находясь под воздействием алкоголя, сыктывкарка похитила браслет и цепочку.

Молодой мужчина проводил вечер в компании друзей у реки. Утром он обнаружил пропажу золотых украшений и обратился в полицию. Причастность своих друзей к пропаже он категорично отрицал. Выяснилось, что воровкой оказалась его знакомая. В тот вечер она также отдыхала на берегу, но в другой компании. Женщина выбрала момент, когда за ее действиями никто не наблюдал, и похитила ювелирные изделия, стоимостью в 191 тысячу рублей. Золото возвращено законному владельцу. Дама заявила, что совершила преступление, потому что была пьяна.