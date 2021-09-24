20 сентября парня в яркой желтой куртке с большим рюкзаком видели гуляющим по городскому парку Сосногорска, а на следующий день он уже удивлял своими голыми ногами в летних тапках прохожих на Стефановской площади и набережной Сысолы в Сыктывкаре. И корреспондент «Трибуны» не мог пройти мимо…

Автостоп – не халява

Как рассказал Дмитрий, он практикует путешествия автостопом уже 12 лет. Проехал таким образом по всей России – от Мурманска до Красноярска. Кроме того, он постоянный участник ежегодного слета блогеров «Под рюкзаком» и «Академии Вольных Путешествий».

Каждый человек может поехать в любой регион,не затрачивая денег больше, чем на обычную жизнь в своем городе, убежден Дмитрий. При этом автостоп для него совсем не халява: «Это не просто какие-то веселые покатушки. Это способ этнографического и регионоведческого исследования. Определенная философия».

Дмитрий ведет свой трэвел-блог, но подчеркивает, что автостоп – это не туризм, когда за тебя уже все продумали и решили. Это именно «шествие по пути и возможность прожить часть пути жизнью попутчика».

– А почему в тапках? У нас все-таки Север.

– Я приехал в Коми специально, чтобы посмотреть, как вы здесь живете. Мои друзья путешествуют в основном в теплые города и страны. А мне хотелось показать, что у нас есть не только Черноморское побережье, но и множество других интересных мест. В августе я ездил автостопом в Архангельск, а сентябрь решил посвятить Республике Коми. В шортах и тапочках – чтобы доказать друзьям и моим подписчикам: путешествовать «в тапочках» можно не только по Турции. Если закаляться, вести правильный образ жизни, то холод не страшен.

«Операция «Ы»

– Каким маршрутом вы добирались к нам?

– Изначально я назвал свое путешествие «Операция «Ы». У вас тут много «ы»: Сыктывкар, Ыб, Вуктыл, Выльгорт, Чиньяворык… И меня это заинтриговало.

10 дней назад я выехал из Санкт-Петербурга. Проехал Вологду, Великий Устюг, Котлас. А первый снег я встретил у вас, в ста километрах от Сыктывкара. Но в столицу вашу я попал не сразу. В Коряжме меня взял водитель Денис, который ехал в сторону Каджерома, поэтому Сыктывкар мы проехали по объездной. Ехали мы долго, ночевали в машине – безопасность превыше всего. Утром в понедельник проехали Ухту, затем Денис поехал дальше, а я отправился в Сосногорск.

– Что для вас важнее – сама дорога или разговоры в пути?

– Смотрите, у меня браслет на руке, на нем надпись: «Наслаждайся дорогой». Дорога манит, а в пути – конечно, разговоры. Пока едешь, много всего узнаешь. Обратно меня подвозил на КамАЗе водитель, который рассказал, что он родом из Усть-Цильмы, из многодетной старообрядческой семьи. С детства ходил с отцом на охоту на лося.

В Сосногорске я дошел до ж/д вокзала, узнал, сколько стоит билет до Воркуты (850 рублей за 12 часов в сидячем вагоне). Возможно, в следующий приезд… Еще я хотел бы посетить парк «Югыд ва», увидеть Манарагу, озера Дон-ты и Кадам, скалы Седью, пещеры под Ухтой… Но в этот раз я не планировал ехать так далеко.

В парке «Югыд лун» («Ясный день»), который мне очень понравился, я увидел вертолет на постаменте и надпись: «Неизведанные просторы северной земли всегда привлекали смельчаков. Но осуществить свою мечту смогли только самые отважные из них…». Вот, мощно так и правильно.

Валюта – общение

– Какие машины чаще останавливаются: большие или маленькие?

– Маленькие – их легче остановить. С другой стороны, если остановилась фура, то это всегда удача, потому что на ней тебя могут подбросить на дальнее расстояние – 500-600 км.

– И водители не боятся подбирать попутчиков на трассе?

– Обычно останавливаются взрослые мужчины, сильные, уверенные в себе. Это, во-первых. Во-вторых, в мир надо излучать позитив. Я всегда стараюсь с улыбкой четко и коротко изложить суть своей просьбы: можно, прямо, бесплатно? Затем, уже в кабине, нужно объяснить водителю смысл своей поездки, чтобы он понимал, кто ты, куда и зачем едешь. Чтобы и у него задор появился пообщаться. Валюта автостопа – это общение.

– А бывает, что вас не понимали?

– В Азербайджане был курьезный случай. Человек не знал слово «автостоп»: «Э, скажи, где твой автостопом живет, адрес скажи! Это фамилия такая – Автостопов?». А как-то раз я не мог поймать попутку восемь часов. Мы были с товарищем вдвоем, вечер, дождь, и мы еще в темных куртках – это ошибка, надо ярко одеваться.

– Вы писали, что встречались с внуком Сталина. При каких обстоятельствах?

– Это связано не с путешествиями, а с выборами. В 1999 году Евгений Яковлевич Джугашвили баллотировался от сталинского блока, а мы представляли молодежь Санкт-Петербурга. Был фуршет, и я, сидя с ним за одним столом, был в шоке. Во-первых, потому что он очень похож на деда. А во-вторых, как ни крути, он внук великого исторического деятеля.

– А еще у вас была история с покушением на азиатского президента…

– Это я путешествовал по Казахстану. Ехал из Киргизии в сторону Астаны. Подобрала меня фура, водитель которой вез груз из Бишкека в Екатеринбург. И вот мы проехали Караганду и в 3 часа ночи подъехали к Астане. Там я вышел, а фура поехала дальше. Чтобы не тревожить ночью тех, кто меня приглашал, я поставил палатку в 5-ти километрах от города, в степи возле трассы. А утром – картина маслом. Конный патруль. Три полицейских с оружием. Оказалось, что именно в это утро по трассе из Астаны в Караганду должен был ехать Нурсултан Назарбаев и патруль проверял весь путь в плане безопасности. А тут палатка, какой-то человек с рюкзаком. Они провели обыск, угрожали задержать на 15 суток. Кругом степь, и свидетелей никого, не самое лучшее местечко. «Что же с тобой делать? Ты бы показал нам картинки, где Вашингтон нарисован или Линкольн», – намекают они мне. «Вы тут власть, решайте», – говорю. Потом они куда-то позвонили и говорят: «Собирайся, и чтобы духу твоего здесь не было». Я, естественно, быстро все упаковал и запрыгнул в проходящую мимо маршрутку…

– Как долго вы планируете заниматься автостопом?

– У нас в «Академии Вольных путешествий» есть дядечка Владимир Несин, которому уже 70 лет, он путешествует босиком и тратит в день не больше ста рублей. Даже книжку издал «Босиком по миру». Путешественник должен наслаждаться дорогой. Давайте жить дружно, общаться и путешествовать!

Записала Елена ШЕЛЕСТ.