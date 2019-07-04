В Синдоре ищут могилу машиниста-героя

16 мая с.г. «Трибуна» рассказала о судьбе легендарного машиниста Ивана Пироженко, который первым доставил эшелон с продуктами в голодающий Ленинград.

В 1943 году паровозной бригаде Пироженко доверили вести первый после снятия блокады железнодорожный состав. Почти половину пути состав шел под убийственным обстрелом вражеской артиллерии. «Коридор смерти» – так окрестили эту дорогу железнодорожники. (Так же назван фильм об этом подвиге, который прошел минувшей весной во всех кинотеатрах страны.)

Проявив мужество и смекалку, Иван Павлович провел состав через самый сложный участок дороги. Паровоз был украшен портретом Сталина, а в 53 вагонах – 350 тонн продовольствия. За тот героический рейс Пироженко наградили знаком «Почетный железнодорожник».

В 1947 г. Иван Павлович был откомандирован в Коми АССР. Много лет он отработал на Сосногорской железной дороге, где пользовался большим уважением. А потом его неожиданно арестовали по обвинению в убийстве. Никто в депо не верил, что Пироженко мог это сделать. «Он был настоящий ленинградец. Всегда подтянутый, культурный, доброжелательный», – вспоминал о своем наставнике сосногорский ветеран-железнодорожник Михаил Сырокваша.

Пироженко отбывал срок в колонии в поселке Синдор, там же остался жить и после освобождения. Умер в забвении и одиночестве 20 мая 1975 года.

Крест без ограды

Как рассказала «Трибуне» директор Княжпогостского районного историко-краеведческого музея Оксана Киселева, 21 июня в Синдор для поиска могилы И. Пироженко выезжали историки из Емвы. Они поговорили с местными жителями, которые до сих пор помнят Ивана Пироженко. Старожилы подсказали, что искать нужно могилу с металлическим крестом, без ограды и имени, расположенную недалеко от входа на кладбище.

Таких могил оказалось несколько, но один крест подошел под описание больше всех. Он и был обозначен как возможное захоронение И.П. Пироженко. Есть надежда найти более точную информацию, работа будет продолжена, заверила Оксана Киселева.

В поисках заинтересованы и коллеги из Волховского железнодорожного музея. Возможно, к 75-летию Победы на могиле героя войны появится не только именная табличка, но и памятник, достойный его подвига.

Лиля ВОВК.