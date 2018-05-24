В Соколовке орудуют мародеры

В местечке Соколовка воришки по частям разбирают строящийся аэропорт.

Автоинспекторы остановили на трассе Чебоксары – Сыктывкар автомобиль для проверки документов, в котором находилось трое молодых людей. А в кузове полицейские обнаружили железную бочку, вентилятор и различные металлические детали. Как оказалось, парни вывезли их из котельной заброшенного аэропорта.

Молодых людей доставили в отдел полиции, где они признались в краже. Полиция проводит проверку, устанавливается сумма ущерба.

Новый аэропорт в местечке Соколовка начали возводить 36 лет назад — в 1982 году. Во времена перестройки финансирование объекта прекратилось. В «нулевые» годы стройку возобновили, но помешал грянувший в 2009 году экономический кризис. В сентябре 2016 года глава региона Сергей Гапликов заявил, что аэропорт в Соколовке необходимо достроить и сделать его авиаузлом для соседних регионов.

Сейчас объект законсервирован, здания требуют ремонта или реконструкции. В 2017 году предложено включить аэропорт Соколовка в федеральную программу «Развитие транспортной системы России». Но пока вопрос о достройке комплекса не решается. Зато на объект все чаще заглядывают любители поживиться тем, что плохо лежит.