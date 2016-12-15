В Сосногорске закрыли стационар для больных ребятишек

Детский стационар в Сосногорске закрывают, а детей на лечение будут отправлять в Ухту. Родители в недоумении: как теперь навещать больное чадо? Ведь поездка в другой район — накладно и неудобно. Теперь сосногорцы активно собирают подписи, чтобы отстоять стационар.

Слухам нужно верить

— Нам стало известно о закрытии детской больницы неделю назад. Мы все в шоке! Как можно целый город и район оставить без педиатрической помощи?! — возмущается местная жительница Екатерина Соколова. — Конечно, слухи были, распространялись в интернете. Но мы не верили, потому что никакой официальной информации не было. Неужели нельзя было заранее информировать население?

Как только слухи подтвердились, народ призвал к ответу главврача ЦРБ Аллу Федосенко. Она им ответила, что детский стационар в Сосногорске не выполняет план — недостаточно детей лечится. И содержать его экономически не выгодно.

Хотя сами родители утверждают, что детское отделение всегда полное. Так же говорит и педиатр отделения: больничные койки никогда не пустуют.

Главврач успокаивает родителей, что медицинскую помощь деткам как оказывали, так и будут оказывать, добавив койки в инфекционном отделении. В Ухту будут отправлять детей, которым нужны плановое лечение и полное обследование.

В Сосногорске не хватает нужных специалистов и нет современного оборудования. А в соседней Ухте качество медицинской помощи лучше. Там имеются клинико-диагностическая лаборатория, отделения функциональной и лучевой (рентген, УЗИ, эндоскопия) диагностики, отделение восстановительного лечения.

Стресс для малышей и родителей

— Это что же получается — до сих пор наши дети получали не качественное лечение? Так почему тогда не улучшить лечебную базу в Сосногорске? Ведь наш педиатр – золотой человек! И весь город ей благодарен, — продолжает Екатерина Соколова. — И я бы не хотела, как и другие родители, чтобы мою шестилетнюю дочь, если заболеет, лечили в одной палате с инфекционными больными.

По ее словам, ездить из Сосногорска в Ухту неудобно. Работающие родители не смогут навещать детей в больнице, не смогут подъехать в часы посещения больных. Это стресс и для родителей, и для детей.

— Конечно, добросовестные родители к своему ребенку поедут и в Ухту, и в Сыктывкар, и в Москву, но оставлять целый город, район без детского стационара – нарушение прав детей, — считает Екатерина Соколова.

«Нянчиться не будут»

Другая жительница Сосногорска Алена Мурадян — мама двух дочерей. Старшей девять лет, а младшей три года. Причем младшенькая инвалид. Для малышки нужно специальное питание.

Женщина переживает: если придется девочку госпитализировать в ухтинскую больницу, кто будет следить за ее питанием?

— Мы с мужем работаем, и ездить на завтрак, обед, ужин к ребенку будет тяжело. Нужно следить, чтобы дочь не съела другую пищу, а после еды необходимо дать специальную смесь. В нашей больнице я следила за этим, договаривалась и приносила домашнюю еду. Слышала, что в ухтинской больнице нет диетсестры. И вряд ли там будут нянчиться с моим ребенком. Это если нас вместе не положат, — беспокоится Алена Мурадян. — В ухтинской больнице всегда «аншлаг», она переполнена. А теперь еще и наших, сосногорских будут возить.

На недавней встрече с главврачом общественники, депутаты защищали детское отделение, а Алла Яковлевна, наоборот, находила доводы — лишь бы закрыть, — продолжает А. Мурадян.

Корреспондент «Трибуны» позвонила главному врачу Сосногорской ЦРБ Алле Федосенко. Но она отказалась давать какие-либо комментарии.

«Фронтовики» — за детей

Родители написали обращение в прокуратуру Республики Коми.

Также сосногорцы пожаловались в региональное отделение Общероссийского народного фронта. «Фронтовики» в свою очередь тоже обратились в Министерство здравоохранения республики.

— В нашем обращении в региональное Министерство здравоохранения мы попросили предоставить информацию с обоснованием закрытия детского отделения в ЦРБ Сосногорского района, а также информацию о проведении общественных слушаний с жителями района, — сообщила «Трибуне» руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ольга Федулова. — В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина органам исполнительной власти поручено проработать вопрос о проведении обязательных общественных слушаний, если приняли решение реорганизации или ликвидации медицинских организаций. Но в жалобе сосногорцы сообщили, что таких слушаний не было.

Ольга Федулова добавила, что ОНФ в Коми готов стать переговорной площадкой для выстраивания диалога по этому вопросу между представителями органов власти и жителями Сосногорска.

Екатерина МАКАРОВА.