Вопросы обеспечения жильем детей-сирот в нашей стране находятся под неусыпным надзором самых разных ведомств, за этим следит сам генеральный прокурор страны Игорь Краснов. В октябре прошлого года он взял проблему на особый контроль и поручил прокурорам на системной основе оперативно реагировать на ситуацию с предоставлением жилья детям-сиротам по регионам.

Прокуратура Коми оперативно отреагировала на поручение руководства, в результате по выявленным нарушениям внесены представления главе Коми, в управление ФССП по Коми и региональное Министерство образования, науки и молодежной политики. Надо полагать, дело сдвинется с мертвой точки…

На словах и на деле

По данным Минобраза РК, на 1 июля 2020 года число детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, составляет 2135 человек. Из них право на получение жилого помещения уже наступило у 1 тысячи 484 человек. Но свободного жилья нет, как и средств на его приобретение. Однако с местной власти спрашивают о том, что сделано для улучшения ситуации. И тут чиновники порой пускают в ход уловки, которые у простого гражданина вызывают изумление.

Николай Кеслер рано стал сиротой, рос в детском доме имени А. Католикова. В 12 лет мальчишке сообщили, что у него есть жилье, и даже заставили поставить подпись в какой-то бумаге. Для чего это делается, ребенок знать не мог, и лишь теперь начал понимать, что уже тогда стал жертвой существующих законов. Как выяснилось впоследствии, его «вселили» в комнату в общежитии площадью 10,6 квадратных метра. Комната эта, как пояснили Коле, досталась ему в наследство от умершей матери. Но зачем ребенку какая-то комната в общежитии? Он и не вспоминал о ней до окончания учебы в техникуме, когда настала пора покидать стены родного интерната. Ему даже ключи от комнаты вручили, только вселиться в свои «шикарные» апартаменты парень не успел: его призвали в армию.

После «дембеля» Николай пошел заселяться и только тогда понял, какое наследство ему досталось. Комната нуждалась в ремонте. По одной из стен проходила вентиляция, закрытая коробом из изоплиты, и вся стена была в плесени. Ремонт ему помогли сделать однокашники по интернату. Спать в этой каморке, которую парни назвали «песочницей для малышей», было можно, но вот поставить рядом с диваном еще и стол уже оказалось проблемой. Про удобства в виде санузла или хотя бы раковины речи не шло: их не было, как и плиты для приготовления пищи. А ведь сирота, согласно закону, должен был получить «помещение, предназначенное для удовлетворения бытовых или иных нужд, связанных с проживанием в нем» – так гласит Жилищный кодекс. Мало того, по существующим на данный момент нормам сирота должен получить комнату или квартиру площадью не менее 33,5 кв. метров.

Недоумение на грани шока

Друзья подсказали Николаю, что у него есть право на получение нормального жилья, а не этой «камеры-одиночки». В октябре прошлого года он обратился в администрацию Сыктывкара с просьбой включить его в очередь детей-сирот, нуждающихся в жилье.

В декабре пришел отказ за подписью зам. председателя Комитета по жилищной политике И. Латкиной. В нем указывалось, что таково было решение общественной комиссии по жилищным вопросам.

Оказалось, что в постановке на учет ему отказано, поскольку у него есть жилье, и оно имеет площадь 10,6 кв. метра, то есть даже больше учетной нормы, которая равна 10,5 «квадрата»! То, что «излишек» площади равен 10 см, никого из членов комиссии не смутило!

Следуя букве закона

Юноша обратился в прокуратуру. Комиссия подошла к ситуации формально, эти нормы вряд ли применимы к его случаю, считает Николай. Однако ответ за подписью заместителя прокурора города А. Авророва тоже не порадовал. Мол, для постановки на учет установлена норма в 10,5 кв. метра, на Николая, «как на единственного зарегистрированного в данном жилом помещении, приходится более нормы», а потому правовых оснований для включения его в список нуждающихся нет.

Вот тогда парню и стало понятно, зачем ему пришлось расписаться «в какой-то бумаге» в свои 12 лет. Именно тогда с ним, по всей вероятности, был заключен договор социального найма после смерти матери. Он получил право пользования помещением. А то, что юноша «вышел в жизнь» из интерната и имеет право на нормальное жилье как сирота, никакого значения не имеет. Между тем здесь явно проигнорирован закон 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот», в котором говорится об особом отношении к этой категории граждан.

Видимо, «хождение по мукам» еще впереди. Николай намерен отстаивать свое право на получение нормального жилья в суде.

Анатолий ПОЛЬКИН.