В столице Коми, будто в горах, «повышенная лавиноопасность»

Родители детей, на которых с крыши детсада упала глыба снега, намерены обратиться в суд. Об этом они сообщили «Трибуне».

Напомним, что 2 марта на группу малышей, возвращавшихся с прогулки, с крыши детского сада № 120, что в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка, обрушилась снежная лавина. В результате три девочки 2013 года рождения попали в больницу.

«Меня бабушка спасла»

Бабушка одной из пострадавших девочек работает недалеко от детского сада.

— Как только она услышала грохот, крики, тут же прибежала к садику и стала сама откапывать внучку, — говорит мать малышки Кира Лаборевич. — Теперь дочка всем рассказывает: «Меня снегом накрыло, а бабушка спасла».

Другая родительница — Евгения Исраилова — так вспоминает события того дня:

— Я была на работе, и когда увидела на экране мобильника звонок воспитателя, сначала не придала этому значения. Думала, что дочь капризничает. Ведь с утра она не хотела идти в садик. Что прокричала мне воспитатель в трубку, я не поняла. Только то, что случилось нечто ужасное… Мою Радмилу из-под снега вытащили последней. Она дольше всех пролежала под снежным завалом, еще и простыла, у нее поднялась температура.

Пострадавших девочек госпитализировали в Коми республиканскую детскую больницу. К счастью, серьезных повреждений не обнаружено — небольшие сотрясения, царапины, гематомы. К моменту публикации все дети выписаны домой.

Малышей откапывали лопатой

По факту было возбуждено уголовное дело (по статье «Халатность»). Но и сами родители намерены обратится с иском в суд. По их словам, представитель родительского комитета неоднократно обращалась к заведующей с просьбой, чтобы крышу детского сада почистили.

— Хорошо, что детей быстро удалось откопать, иначе они бы задохнулись под снегом. Потом стали говорить, что их якобы только «присыпало». Это не так, детей накрыло полностью, они не смогли самостоятельно выбраться. Поэтому их откапывали кто руками, кто лопатой, — говорят мамы, которые до сих пор пребывают в шоке.

По их словам, 12 февраля почистили прогулочную площадку, а с самого здания детсада сбили только свисавшую глыбу. Когда на улице резко потеплело, сверху снег пошел «лавиной». Не удержали даже снегодержатели, которыми оборудована крыша здания.

Денег не хватает

Корреспондент «Трибуны» обратилась с вопросом к заведующей детсадом № 120 Надежде Сильченковой: как часто чистили крышу детсада, почему на детей все-таки обрушился снег? Но от комментариев она отказалась:

— Пока идет следствие, ни на никакие вопросы я отвечать не буду. Все, что могу сказать — выражаю сочувствие, переживаю, очень жаль, что так случилось…

По словам руководителя поселка Верхняя Максаковка Светланы Русецкой, все учреждения поселка – это самостоятельные юридические лица. И каждый сам несет ответственность за то, что происходит на его территории. Конечно, учреждения могут заключать договор на расчистку кровель со специализированной организацией, но это немалые деньги. Расчищать нужно за зиму не один раз. Если бы у каждого бюджетного учреждения были средства на расчистку кровли, неужели бы они не заключили договор? — задается вопросом Светлана Русецкая.

Здание детсада старое, но кровля там новая, была оборудована снегодержателем.

— Я не знаю почему, но на самом деле снегодержатели практически бесполезны, — говорит Светлана Николаевна. — Они сходят по весне вместе со снегом. Возможно, неправильно их проектируют? И можно ли возлагать всю вину на заведующую, не разобравшись в ситуации до конца? Слава Богу, что дети живы.

Снег на голову

«Ты туда не ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь!» — предупреждал Василий Алибабаевич в фильме «Джентльмены удачи».

Случившаяся 1 марта оттепель еще раз показала, что в столице Коми нет настоящего хозяина, коммунальные службы не справляются с уборкой снега во дворах и на улицах, а крыши обросли опасными шапками снега.

Только за один день 2 марта в Сыктывкаре от схода снежных лавин получили травмы девять(!) человек, трое из них дети.

На ул. Ленина, 43, где находится магазин «Столичный», пострадали сразу двое — 44-летняя женщина и 61-летний мужчина, который попал в больницу. Понадобилась госпитализация и пенсионерке, травмированной снегом у магазина «Ткани» на ул. Первомайской.

В полдень в ТЦ «Мебельград» на Сысольском шоссе, 11 при падении снега с крыши была повреждена стена здания и витрины внутри магазина, которые упали на двух женщин. Одну из них госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии Коми республиканской больницы.

Около двух часов дня на улице Новоселов снег с крыши свалился на голову 39-летнему мужчине — его увезли на «скорой» в нейротравматологическое отделение Эжвинской горбольницы.

В других городах Коми тоже не обошлось без ЧП. Так, 3 марта с крыши здания Воркутинского музыкального колледжа на дворовую территорию сошло несколько тонн снега. Снежная «лавина» перевернула мусорные контейнеры и завалила двор жилого дома. По чистой случайности обошлось без жертв.

3 марта пострадал от глыбы снега житель Печоры. Причем произошло это во время чистки снега с крыши. В результате он получил травму — смещение позвонков. По словам мужчины, он шел с обеда и выходил из подъезда дома, когда его накрыло снегом. Он утверждает, что ни предупреждающих знаков, ни ограждений возле здания установлено не было.

Только после серии подобных ЧП (особенно резонансным стало происшествие в Максаковке) чиновники зашевелились. Для чистки крыши тут же обнаружились и деньги, и техника. Все это, видимо, было и раньше. Но не нашлось у властей своего Василия Алибабаевича, который бы предупредил об опасности.

Екатерина МАКАРОВА.