В столице Коми помянули журналистку, которая устроила публичное самосожжение в знак протеста против репрессий

Как во времена инквизиции

На этой неделе по всей стране прошли акции памяти Ирины Славиной, журналистки, которая подожгла себя у здания МВД Нижнего Новгорода. В минувший вторник (в день похорон) ее вспоминали и в Сыктывкаре.

Ирина Славина была редактором независимого издания Koza.press. За свою принципиальную журналистскую позицию и участие в протестных акциях она систематически подвергалась преследованиям со стороны местных силовых органов. Огромные штрафы, поставившие ее семью на грань нищеты, возмутительные обыски с изъятием всех средств для профессиональной деятельности, довели активистку до отчаянья. Итогом стала жуткая трагедия.

Кто виноват?

Перед смертью Ирина Славина оставила запись на своей страничке в социальных сетях: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

«Так не должно быть, нельзя доводить свободные средства массовой информации до края. Уже не одного человека измотала власть своими методами, похожими на действия инквизиции Средневековья», — считает депутат Госсовета Коми Николай Братенков, принявший участие в акции памяти.

Тем временем Комиссии по свободе информации и правам журналистов и по гражданским свободам и гражданской активности Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвали федеральный Следственный комитет расследовать обстоятельства, приведшие к столь чудовищным последствиям. Будет ли оно объективным? Увы, в этом есть большие сомнения.

Жаркая осень

Давление на общественников в Нижнем Новгороде заметно усилилось аккурат после окончания выборной кампании в местную Думу. Похоже, что власть, решившая на выборах свои политические задачи, теперь намерена еще больше закрутить гайки. Это касается и других регионов,

Коми – не исключение.

Сыктывкарский городской суд во второй раз оштрафовал на 5 тысяч рублей местную активистку Нину Попугаеву за одиночный пикет на Стефановской площади. При этом была проигнорирована просьба о вызове свидетелей и допросе полицейских, чьи рапорты и объяснения фигурируют в деле.

Нина Попугаева и еще одна активистка Алена Зезегова выходили с одиночными пикетами в начале июля (в течение трех дней), сразу после завершения голосования по поправкам к Конституции. В итоге на каждую из них были составлены по три протокола за нарушение правил проведения публичных акций. Алену Зезегову в общей сложности оштрафовали на 20 тысяч рублей, Нину Попугаеву – на 10 тысяч.

Двойные стандарты

При составлении протоколов полицейские ссылались на федеральный закон и решение столичной администрации, запрещающее проведение на Стефановской площади публичных мероприятий. Но почему-то действие запретительных документов распространяется исключительно на оппозиционно настроенных общественников.

В качестве примера можно напомнить, что 30 сентября первые лица исполнительной и законодательной власти Коми вкупе с десятком депутатов и чиновников здесь же на Стефановской площади возложили цветы к мемориальной доске, установленной в память об Иване Морозове, первом секретаре Коми обкома КПСС (с 1965 по 1987 годы). По всем признакам это было именно массовое публичное мероприятие. Однако ни рядом, ни вдалеке не было замечено ни одного стража порядка. Очевидно, что налицо двойные стандарты в их классическом виде: представителям власти можно все, для остальных — закон.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года Конституционный суд России потребовал отменить запрет (он действует с 2011 года) на проведение публичных акций на главной площади столицы. Судьи Конституционного суда пришли к выводу, что он противоречит духу федеральных законов и Конституции России.

Не знаем, как там насчет «духа», но в столице Коми люди сегодня получают реальные штрафы за то, что пытаются публично обозначить свою гражданскую позицию.

Сергей МОРОХИН.