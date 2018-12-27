В столице Коми произошло событие, которое одни считают чудом, а другие — «церковным фокусом»

В Свято-Стефановском кафедральном соборе в минувшую пятницу, 21 декабря, замироточила икона Иверской Божией Матери.

О православном чуде, которое наблюдал в течение нескольких дней, сообщил на своей странице «ВКонтакте» архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Икона написана монахами Святой горы Афон и передана в дар Свято-Стефановскому кафедральному собору Сыктывкарской епархии в сентябре 2016 года.

Небесный сигнал

Как рассказал «Трибуне» секретарь Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии архимандрит Филипп, продолжается периодически мироточение Иверской иконы Божией Матери и иконы Великомученика и Целителя Пантелеимона. Происходит оно чудесным образом и дает исцеление многим прихожанам.

— Говорят, иконы мироточат обычно в канун православных праздников, а тут чудо случилось в обычный день. Почему? — спрашиваю отца Филиппа.

— На наш взгляд, мироточение иконы — это особый знак свыше, – отвечает он. — Возможно, это напоминание о том, что люди отдалились от Бога и совершают ужасные поступки, грешные деяния. Это как будто ниспосланный с небес сигнал, чтобы люди одумались и покаялись, стали добрее, гуманнее.

— Но есть немало скептиков, которые считают это «церковным фокусом».

— В Евангелии сказано: по вере вашей да будет вам. Объяснить мироточение деревянных икон еще можно — в результате каких-то физических явлений дерево способно выделять со временем масло или что-то подобное. Но несколько лет назад в Свято-Стефановском кафедральном соборе мироточила икона блаженной Матроны Московской. Эта икона, не имеющая художественной ценности, напечатана типографским способом, а основание у нее из ДСП. Тем не менее, она мироточила — и этот факт засвидетельствован официально.

Лик Божией Матери

По словам отца Филиппа, икона Иверской Божией Матери – одна из главных реликвий монастыря на священной горе Афон. (В Сыктывкаре находится,

разумеется, не оригинал, а так называемый список, то есть копия иконы).

Православные верят, что лик был создан еще евангелистом Лукой и писался с самой Богородицы. Хотя до IX века каких-либо сведений об иконе не сохранилось.

Первая история, связанная с Иверской Божией Матерью, появилась уже в период иконоборчества. Тогда образ хранился в доме богатой византийской вдовы. Женщина долгое время прятала икону, но однажды иконоборцы пришли и к ней. За большие деньги ей удалось уговорить солдат не уничтожать образ сразу, а подождать до утра. Они согласились, но, уходя, один из стражников со злости проткнул икону копьем. К удивлению всех, из лика Богородицы потекла кровь. И эта отметина сохранилась до сих пор. А пораженный чудом солдат позже раскаялся и стал монахом.

Женщина всю ночь молилась о спасении иконы и получила знак свыше — Господь велел ей опустить образ в Средиземное море. Терзаясь сомнениями, вдова все-таки исполнила приказ и опустила образ в воду. Но икона не затерялась в волнах. Более того, она плыла по морю вертикально, а не плашмя, и от святого лика в небо уходил яркий столб света…

Спустя некоторое время свечение на море заметили монахи Иверского монастыря, что находится на горе Афон. Достать образ удалось отшельнику Гавриилу Святогорцу. Согласно легенде, он прошел по воде, чтобы добраться до иконы Богородицы. Первоначально икона находилась снаружи, в киоте непосредственно над входом в монастырь. Однако позднее был построен специальный небольшой храм у ворот монастыря, в котором она и пребывает сегодня.

Первый список иконы попал в Москву в 1648 году — ее торжественно встречали царь Алексей Михайлович и патриарх Иосиф.

Загадочный феномен

Во время мироточения на поверхности иконы появляются капли маслянистой жидкости, от которой исходит благоухание. Само по себе это масло (миро) имеет, конечно, материальную природу. Другой вопрос: как и откуда оно появляется? Научного объяснения этому феномену до сих пор нет. Более того, известны случаи, когда миро текло не вниз, а вверх, вопреки законам физики.

Конечно, бывают и фальсификации. Но обычно их выявляют сами же церковники. В каждом случае создается епархиальная комиссия, которая проводит тщательное обследование, опрашивает свидетелей. Причем комиссия, опасаясь за репутацию церкви, проявляет гораздо больший скепсис, чем обычные прихожане. Только при стопроцентной уверенности дается официальное заключение о факте мироточения.

Екатерина МАКАРОВА.

ПОСТСКРИПТУМ

О чем молятся у иконы Иверской Богоматери?

— О здоровье близких. Известны случаи исцеления параличей, лейкозов и других страшных недугов;

— о любимых чадах. Божья Матерь — заступница всех детей;

— о защите от врагов, пожаров, землетрясений и других стихийных бедствий. Тех же монахов Афонского монастыря Иверская икона спасла от нашествия персов;

— о вразумлении отчаявшихся. Утешения просят душевнобольные и люди, склонные к суициду. По многочисленным свидетельствам, моление у иконы просветляет сознание.

В церковных анналах сохранились сотни свидетельств чудесных спасений, исцелений безнадежно больных. Но все это — только для истинно верующих. Что же касается атеистов, то им ничего не поможет — ни икона, ни сама церковь. Как говорится, каждому — свое.