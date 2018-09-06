В столице Коми пройдет митинг протеста

Сегодня, 7 сентября, в Сыктывкаре на Театральной площади пройдет акция протеста против пенсионной реформы, организованная Федерацией профсоюзов Коми.



Предыдущая акция протеста профсоюзов состоялась на этом же месте 13 июля, тогда городская мэрия согласовала число участников не более 300. На деле людей собралось гораздо больше. В этот раз мэрия разрешила 700 участников. По словам руководителя ФПРК Людмилы Ляшенковой, проблем с получением разрешения на проведение акции не возникло.

Недавно Владимир Путин выступил с телеобращением к нации, где заявил о смягчении параметров пенсионной реформы. Однако, по большому счету, власти сделали только одну уступку: на три года сократили срок выхода на пенсию для женщин.

— Это не решает проблему в целом, — считает Людмила Ляшенкова. — Во-первых, это попытка столкнуть разные слои населения (кому-то есть льгота, кому-то нет), во-вторых, выступление президента показало, что нас, северян, увы, не слышат. Ведь на Севере мужчины просто не доживают до 65 лет, у нас высокая смертность, в том числе и от онкозаболеваний. Говорилось о сохранении льгот для пожилых. Но у нас, например, льгот для пенсионеров мало. Они даются за счет регионального бюджета. Нет в нем денег — нет и льгот. Федералы этих средств не возмещают. Слова о льготах — профанация.

Напомним, ранее профсоюзы предлагали изыскивать средства в других источниках. Например, с помощью прогрессивной шкалы налогообложения. Предлагали вывести работников «из тени», а деньги — из офшоров. Однако подобные варианты правительством даже не рассматривались. Власть решила: «Бизнес трогать не будем!» Деньги по-прежнему будут изыскивать в карманах и без того нищего населения, увеличивая НДС, цены на топливо и продукты, а теперь еще и пенсионный возраст.

— Обращение Путина не случайно запущено перед выборами, — продолжает Л. Ляшенкова. — Он, вероятно, ожидает, что наши сограждане дружно придут на избирательные участки и проголосуют за кандидатов от правящей партии. Но мы будем призывать людей голосовать только за тех, кто не поддержал грабительскую реформу.

Реформа не продумана, не просчитана. Требуется создание новых рабочих мест как для молодежи, так и для людей предпенсионного возраста. Мы будем и дальше активно отстаивать свои права на труд и его достойную оплату, сохранение социальных льгот и гарантий, — заключила лидер профсоюзов Коми.

Людмила КУДРЯШОВА.

Ты против повышения пенсионного возраста? Приходи на митинг, выскажи свое отношение!

Начало в 18 часов. Место проведения — Театральная площадь.