В столице появился вытрезвитель

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30 декабря 2019 года в Сыктывкаре, в республиканском наркологическом диспансере при отделении медицинского освидетельствования, начали функционировать «палаты временного пребывания лиц, находящихся в состоянии опьянения». Проще говоря — это медвытрезвитель.
Палаты вытрезвления находятся на первом этаже здания Коми республиканского наркологического диспансера, расположенного по адресу: Сысольское шоссе, 58.
В новом подразделении предусмотрен пост охраны с камерами видеонаблюдения, установлена система пожарной безопасности и тревожная кнопка. Две палаты (мужская и женская) рассчитаны на семь койко-мест. В помещении есть душевая кабина, туалет, раздевалка, что позволит проводить санитарно-гигиенические мероприятия, а постельные принадлежности и одежда пациентов будут при необходимости направляться на дезинфекционную обработку.
Длительность пребывания граждан в палате вытрезвления составит от трех часов до одних суток. При необходимости людям, получившим алкогольную интоксикацию, будет оказана помощь врача психиатра-нарколога.
Страдающие зависимостью от психоактивных веществ направляются на лечение в нар-кологическое отделение. Пребывание в палатах для граждан бесплатное за счет средств республиканского бюджета.