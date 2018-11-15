В столице республики готовятся к чемпионату мира

В 2021 году в Сыктывкаре пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом. В связи с этим решено провести реконструкцию Республиканского стадиона.

Это потребует гораздо меньших финансовых затрат, чем строительство нового ледового дворца.

Реконструкция стадиона предполагает появление новых помещений для размещения хоккейной команды «Строитель», также будут модернизированы зрительские трибуны. На запасном поле стадиона будет установлена система искусственного льда и построены новые трибуны.