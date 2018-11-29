В столице республики только 68 школьников изучают коми язык как родной

С сентября по декабрь в муниципалитетах республики проходят ежегодные конференции коми народа. На них поднимаются самые острые вопросы — от строительства мусорного полигона на станции Шиес до изучения коми языка.

На минувшей неделе конференция коми народа состоялась и в Сыктывкаре. В ее работе участвовали более ста делегатов, а также представители власти и общественности.

Посчитали — прослезились

С этого учебного года в республике отменили обязательное изучение коми языка. В результате в образовательных учреждениях столицы изучают коми язык как государственный чуть более 9 тысяч учеников. До этого было более 20 тысяч. А в качестве родного языка коми выбрали всего 68 учащихся! Из них только 40 школьников обучаются в Коми национальной гимназии.

— И это в столице титульной нации, где аккумулируется вся коми интеллигенция, имеется гимназия с национальным уклоном и есть огромный потенциал для развития языка?! Только вдумайтесь в эти шокирующие цифры! А что будет лет через пять? — вопрошала с трибуны общественница Татьяна Бушенева.

Делегат Мария Кузьбожева отметила, что реформа прежде всего дала возможность самим выбирать предмет и противникам изучения коми языка нет повода для «спекуляции», никто не насаждает «ненужный» язык. К тому же такая встряска в какой-то степени пошла на пользу. Начала проявляться этническая солидарность, и болеющие за родной язык объединяются.

С другой стороны, скромные результаты при выборе языка как родного указывают на существующую проблему. Даже многие комиговорящие родители при анкетировании родным языком для своих детей выбрали русский. По словам Марии Вячеславовны, тому причин много. Одна из них – тревога родителей за результаты ЕГЭ. Также родители недооценивают конкурентные преимущества двуязычных детей. Поэтому надо усилить разъяснительную работу с родителями.

Чтобы привлекать школьников к изучению коми языка, нужен не только кнут, но и пряник. М. Кузьбожева предложила вузам РК, к примеру СГУ имени Питирима Сорокина, разработать меры по привлечению абитуриентов из числа выпускников, имеющих высокие учебные достижения по коми языку, т.е. при прохождении конкурсного отбора на бюджетные места выпускникам, успешно сдавшим экзамены по родному коми языку и литературе, начислять дополнительные баллы (как практикуется в Казанском университете).

Госсовету РК нужно подготовить закон, определяющий перечень должностей государственной службы и профессий с обязательным знанием коми языка. Эти рекомендации делегаты внесли в проект резолюции. А председатель МОД «Коми войтыр» Алексей Габов для стимулирования предложил создать президентский фонд при главе республики.

«Седьмой урок»

Делегаты заострили внимание и на том, что при анкетировании были допущены нарушения прав детей на изучение коми предмета. Выступающие отмечали, что в школах говорили: если родители выберут коми, то этот предмет их ребенок будет изучать по субботам седьмым уроком. Или же все остальные предметы будет учить только на коми языке. В некоторых школах в качестве отговорки ссылались на отсутствие учителей по коми языку и учебников. Или же говорили, что из-за двух желающих школа не будет возиться…

Родитель двух учащихся Есев с трибуны говорил о том, что при оформлении анкеты руководитель образовательного учреждения уговаривал его не выбирать коми язык.

Родительница и делегат Галина Вурдова также столкнулась с проблемой при оформлении заявления — в графе «родной язык» был указан лишь один – русский.

Не хватает учебников

О проблеме нехватки школьных учебников говорила педагог из Эжвинской школы № 22 Нина Сироткина.

— В этом учебном году ввели новый предмет — литература Республики Коми (переводная литература). На этих уроках русскоязычные дети изучают произведения коми писателей и их биографии с переводом на русский язык. Но учебники имеются только для пятого класса, для остальных классов — лишь электронный вариант. А в нашей школе отсутствуют учебники и для пятого класса.

Педагог с 35-летним стажем нашла выход из положения — на свои личные деньги к каждому занятию делает распечатки произведений коми писателей.

— Переводную литературу школьники изучают с 5 по 8 классы. В каждом классе по 25-27 учащихся (сборные группы), кроме 6 класса, там 12 детей, и каждому ученику необходимо на стол класть распечатку произведения, — продолжает Н. Сироткина. — С начала учебного года за распечатки текстов набежала уже внушительная сумма. Это при том, что ребята учили стихотворения и небольшие произведения. Как будем распечатывать романы, где сотни страниц? Отсутствуют и методические пособия для преподавателей.

Педагога беспокоит и то, что преподавателям данного предмета не предусмотрены 15-процентные выплаты, которые получают в качестве стимула учителя коми языка.

Наталья КОЛОДИНОВА.