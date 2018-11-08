В стране невыученных уроков на поле чудес «колосится свекла» и невидимыми темпами растет зарплата

Недавно глава Минтруда Максим Топилин заявил о «беспрецедентном росте зарплат» в стране. В предыдущем выпуске «Трибуны» это утверждение опровергли работники лесной отрасли. Теперь настал черед педагогов.

Накануне 1 сентября многие учителя радовались: им обещали поднять оклады, причем ощутимо. На деле оказалось, что просто меняется система начисления зарплаты. А вот насчет увеличения — вопрос весьма спорный…

Урок математики

Первыми забили тревогу педагоги из МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара. Этот садик — особый, его посещают больные малыши, дети-инвалиды. Накануне нового учебного года администрация садика должна была разработать новое «Положение об оплате труда» с учетом новых окладов.

Но оказалось, что часть педагогических работников не только не дождется повышения, но и потеряет в зарплате. Причем проиграют как раз самые квалифицированные и опытные.

Коллектив обратился в городскую администрацию с письмом. Педагоги сообщали, что провели простые расчеты изменений заработной платы. Стало видно, что у четырех категорий педагогов (воспитатели с высшей и первой категориями, узкие специалисты с высшей и первой категориями) заработная плата снизится. «С изменением окладов наиболее квалифицированные педагоги, узкие специалисты (логопеды, дефектологи) теряют право на надбавки компенсирующего и стимулирующего характера: 30% за высшую категорию, 20% за работу в условиях, «отклоняющихся от нормальных», 5% за награду. Итого: 55%. Тогда как новые оклады увеличатся в среднем на 34%», — сообщается в письме.

«Трибуна» рассказала об этом 24 августа с.г. в публикации «Педагоги в большой тревоге».

Тогда воспитатели детсада внятного ответа от администрации так и не получили, а один из чиновников сказал автору статьи: мол, чушь все это, у страха глаза велики. Рано еще говорить о зарплате. «Новую зарплату» за сентябрь педагоги получат в октябре. Вот тогда и посмотрим…

Увы, в октябре «беспрецедентного увеличения» педагоги не увидели.

На днях педагог из Воркуты рассказала: «Получила «квиток» с суммой зарплаты за сентябрь. Там было 23 рабочих дня. Сравнила с «квитком» за апрель, где тоже 23 рабочих дня. Оклад подняли, но сумма не изменилась. Это было не увеличение, а оптический обман, иллюзия, как сказали бы на уроке физики.

Простейший закон математики гласит: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Хотя и этот закон у наших чиновников дал сбой — некоторые педагоги в зарплате даже потеряли…

Урок литературы

Недавно в редакцию позвонила учительница русского языка из Сыктывдинского района, назвавшая себя Ольгой Александровной: «У меня 30 лет педстажа, высшая категория. Всю жизнь в школе. Ждала повышения зарплаты, думала: наконец-то оценят наш труд! Ведь сегодня роль учителя сведена почти что до уровня «обслуги». Но, получив зарплату, чуть не заплакала. Да, оклад увеличили. Но вместо 60% надбавки за категорию теперь платят в разы меньше. Мне обидно: сколько сил, времени и здоровья я положила на то, чтобы сделать портфолио. Кто бы знал, чего это стоило! Из-за новой надбавки я бы не стала так убиваться. «Трибуна», кстати, писала о том, как учителя проходят аттестацию. Я согласна — это показуха, пустая трата времени. Но при малой надбавке вообще исчезает стимул для повышения квалификации.

Уменьшили выплату за проверку тетрадей. Абсурд — учитель русского и литературы не может работать без таких проверок!

Зато дали хорошую премию. Может быть, в ней все «потери»? Но премия — величина непостоянная. Сегодня есть, а завтра нету. Словом, моя новая зарплата — это тришкин кафтан.

Уроки литературы — это уроки нравственности. Кстати, дети очень тонко чувствуют ложь, фальшь, их не обманешь. Но как мне теперь учить их доброте и честности, если саму меня так обманывают! Как сказали бы мои ученики — за лоха держат».

Урок кройки и шитья

Классное руководство, работа с родителями, общешкольные мероприятия — неотъемлемая часть работы любого учителя. Но после увеличения окладов у педагогов снизили доплату и за классное руководство.

Педагог из Усть-Вымского района рассказала, что в их школе учителя собирались хором отказаться от классного руководства. Но потом в системе оплаты что-то изменили.

Сам «механизм» прояснила «Трибуне» директор Глотовской средней школы (Удорский район) Анна Кряжевская. Сначала администрация района издает постановление об оплате труда, где указаны оклады, порядок и условия их выплаты. В каждой школе есть свое «Положение об оплате труда», свой стимулирующий фонд, свои особенности, и там в пределах этого «бюджета» решают, как деньгами распорядиться. Но нельзя потратить денег больше, чем тебе дали…

– Доплаты идут из стимулирующего фонда. Школа у нас сельская, учеников мало. Да, за проверку тетрадей доплата уменьшилась, но несущественно. За классное руководство сначала тоже уменьшили, но потом решили, что так быть не должно, и поменяли доплату, – рассказала Анна Александровна. – Но есть и перекосы. Например, ущемление почувствовали коми языковеды. Раньше им доплачивали 15% к окладу, это было весомо. Сейчас начисляют по-другому, стало меньше. Еще мне обидно за своих замов. Их оклад почти равен окладу нянечки в детсаду…

Учитель из Ижемского района показал это на конкретных цифрах. Оклад педагога высшей категории подняли, но прибавку за категорию срезали с 60 до 30 процентов. В итоге плюс у такого учителя вышел 1244 рубля. У педагога первой категории оклад чуть поменьше. Надбавка была 45%, ее тоже срезали. Плюс получился 863 рубля.

Зарплата выросла у тех педагогов, кто еще не имеет категории. У них плюс побольше — 2540 рублей. Но где-то и отщипнули.

А теперь внимание, вопрос: можно ли считать такой рост беспрецедентным?

Проверочная работа

Недавно ОНФ опубликовал сведения о средней зарплате воспитателей. Данные, увы, далеки от официальных. Зарплата 70% воспитателей детсадов ниже, чем средняя оплата труда в сфере общего образования. Более 85% воспитателей детских садов трудятся сверхурочно. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Половина опрошенных, чтобы заслужить премию, вынуждена заниматься работой, которая не входит в их должностные обязанности, в том числе убирать территорию, мыть полы. Почти всем воспитателям периодически приходится приобретать игрушки, моющие средства, канцелярские товары за свой счет.

Также воспитатели отмечали, что финансовые обязательства перед ними не всегда выполняются. Так, 37% опрошенных указали, что сталкивались с неправильным расчетом зарплаты, 9% — с частичной невыплатой, 5% — с незапланированными зачислениями, 2% — с полной невыплатой заработной платы.

В ответ на это БНК со ссылкой на Министерство образования сообщил: «С начала года рост уровня заработной платы педагогических работников в системе дошкольного образования в Коми составил 11,9% по сравнению с итогами 2017 года. По приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Коми оклад педагогического работника увеличен на 37% (с 6860 руб. до 9400 руб.). Увеличение должностного оклада с учетом повышения за наличие первой квалификационной категории составляет 8,7%, высшей квалификационной категории — 11,3%».

Отметим, что в ответе Минобра речь идет об окладе, а не о зарплате. Часто говорят вообще о средней зарплате. Хотя понятие это весьма лукавое, как средняя температура по больнице — ни о чем не говорит. А высокий уровень зарплаты достигается только путем переработки. Ведь многие учителя работают на полторы-две ставки.

При желании разобраться руководство не всегда идет навстречу рядовым педагогам. Система оплаты труда остается непрозрачной. «Нам теперь в «квитках» не указывают составные части зарплаты, как это было раньше, указывают лишь общую сумму», — рассказывают учителя.

Урок ОБЖ:

«Не высовывайся!»

Жаловаться нынче опасно — себе дороже выйдет. Бюджетники давно уже знают: выказал недовольство, пожаловался, «высунулся из окопа» — тут же прихлопнут.

Рассказывая о своей зарплате, педагоги обычно просят не называть их фамилию и школу. Одна из них сказала: «За себя не боюсь, но накажут директора школы».

Мы начали рассказ с письма работников детсада № 8, которые еще летом спрашивали: «Где деньги, Зин?» Так вот: после публикации зарплаты у них не выросли, ответы на вопросы, поставленные в статье, редакция так и не получила. Зато получила ответ из администрации Сыктывкара, что в детском саду ведется проверка. Проверка там была уже не одна. Вероятно, в детсаду пытались отыскать деньги, но не нашли.

Зато строптивые педагоги получили урок: хочешь жить спокойно — помалкивай.

ОБЖ — это основы безо-

пасности жизнедеятельности. Люди думают о безо-пасности, но сегодня совет «помалкивать» устраивает не всех. Эту тему мы в нашей стране уже проходили, и многие четко усвоили, что проблемы можно решить тогда, когда о них говорят честно и открыто.

Людмила КУДРЯШОВА.