В Сысольском районе суд вынес сенсационное решение по громкому делу «о поножовщине»

Эта криминальная история произошла в прошлом году в Визинге. Поскольку финала у нее пока нет, имена действующих лиц пришлось изменить.

Ночью 12 мая молодежь гуляла в сельском баре. Между двумя молодыми людьми 29 и 28 лет — Русланом и Андреем — возникла ссора. Вроде бы Руслан задел девушку, Андрей за нее вступился. Слово за слово — разгорелась ссора.

14 ударов ножом

Парни вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения. Ссора переросла в драку, в руках у Руслана оказался нож. Он нанес Андрею «11 ударов ножом в жизненно важные части тела — в область шеи, лица и головы и три удара – в область туловища» (так говорится в материалах дела).

На шум прибежали друзья Андрея, растащили дерущихся и отобрали нож у Руслана.

Андрея доставили в больницу, где ему наложили швы. А против Руслана возбудили уголовное дело. Спустя месяц его заключили под стражу. Действия Руслана (ранее судимого) квалифицировали по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — до 12 лет лишения свободы.

Недавно состоялся суд. По просьбе обвиняемого дело рассматривалось судом присяжных.

В Визинге кандидатов в присяжные пытались собрать несколько раз. Около ста человек отказались. Необходимую группу набрали с большим трудом.

А вот сам процесс особых трудностей вроде бы не сулил. Драку и поножовщину со всеми подробностями зафиксировала внешняя видеокамера сельского бара.

Но вердикт суда оказался сенсационным.

«Не доказано»

Еще за несколько дней до суда все село гудело — список присяжных был известен.

— Их «разбирали по косточкам», обсуждали, и я убеждена, что на них оказывали давление, звонили. Потому что и нам в эти дни тоже звонили десятки односельчан, — рассказывает мать пострадавшего Ольга Васильевна.

Вердикт суда удивил даже прокуратуру. На вопрос судьи, доказано ли, что обвиняемый нанес потерпевшему столько-то ударов ножом, все шестеро присяжных единогласно ответили: «Не доказано». Видеозапись драки они словно бы проигнорировали.

На основании решения коллегии присяжных Руслан был оправдан «за отсутствием события преступления» и отпущен. Кроме того, он имеет право на реабилитацию.

Вердикт присяжных о невиновности подсудимого обязателен для судьи. Даже если судья убежден в обратном, он обязан вынести оправдательный приговор и немедленно освободить подсудимого из-под стражи.

Детский сад и не только

Разумеется, приговор был обжалован и прокуратурой, и самим потерпевшим.

— В селе, где все друг друга знают и все родня, ни о какой объективности присяжных речи быть не может, — убеждены родители Андрея. — Мы не кровожадные и не настаиваем на том, чтобы Руслану «впаяли большой срок», но признать его невиновным — это чересчур. В процессе расследования мы столкнулись с такими моментами. Андрею пришлось ехать на экспертизу в Сыктывкар. Эксперт возмутился: не хватает документов, в справке от хирурга из Визинги описаны только две нанесенные ножевые раны, хотя на деле их было в пять раз больше. Никто не брал ни у Андрея, ни у Руслана анализ крови на алкоголь и наркотики. Это случайные недоработки или чей-то умысел? Кстати, в больнице работает тетка Руслана…

Считается, что адвоката в суде нанимает только обвиняемый. Пострадавшего защищает государство. Но, столкнувшись с целым рядом таких «случайностей», родители Андрея тоже наняли адвоката для отстаивания интересов сына.

— Старшина коллегии присяжных работает заведующей детсадом в соседнем селе. Она хорошо знакома с адвокатом подсудимого — это ее бывший воспитанник, — говорит мать пострадавшего Ольга Васильевна.

Парнишка с нашего двора

В России до сих пор нет единого мнения о суде присяжных. Одни считают, что суд присяжных — самый прогрессивный, демократический, он независим, а сами присяжные — истинные выразители воли народа. Другие возражают: присяжные не могут быть до конца объективны. Присяжные руководствуются своими представлениями о справедливости. Между тем оно у разных лиц неодинаково. Среди присяжных может оказаться и человек, не имеющий никакой морали. Присяжные не мотивируют свое решение, а главное, не несут за него ответственности.

Как может быть объективным присяжный в маленьком селе, если он помнит, что с подсудимым учился в одной школе, рос на одной улице, играл с ним в футбол? Как присяжному проявить принципиальность, если вся близкая и дальняя родня скажет: разве ты забыл, как их бабушка тебя пирогами кормила, забыл, что мы у них деньги в долг брали? И после этого ты недрогнувшей рукой отправишь односельчанина в тюрьму?

Вопрос виновности или невиновности при этом уйдет на десятый план.

Кстати, у хирургов, например, есть неписаное правило: врач может отказаться оперировать близкого человека или родственника. А вдруг рука дрогнет?

Пациент для врача должен быть «абстрактным». Подсудимый для суда — тоже. Но возможно ли такое в селе? И где взять «незаинтересованных» лиц?

Не надо «высовываться»

В селе тоже есть свои неписаные законы. Один из них — «не высовываться». В селе стыдно быть жалобщиком. Например, если человек напишет в газету о том, что в водоколонке нет воды, дорога вся в ухабах, а зимой ее не чистят, он прослывет кляузником. В него будут тыкать пальцем — «высунулся»! Написать жалобу — значит, опозориться! Хотя если жалобщик добьется того, чтоб отремонтировали дорогу или появилась вода, то остальные с удовольствием этим воспользуются.

В почте редакции встречаются анонимные жалобы сельчан. Авторы не хотят «светиться» — нельзя быть жалобщиком. Но и помочь анониму зачастую нельзя. Доходит до казусов: звонит житель Усть-Куломского района. Рассказывает, что им, рабочим, задерживают зарплату. Просит помочь, но при этом фамилию свою не называет: мол, надо сделать так, будто никто не жаловался. Но если никто не жаловался, то кому помогать?

В этом смысле принципиальный присяжный на селе — хуже жалобщика. Он не только «высовывается», а еще и односельчанина в тюрягу готов упрятать. Вот позор-то!

А может, наши сограждане (особенно на селе) не готовы к суду присяжных? Ведь это очень большая ответственность. Осудить человека на кухне, на бытовом уровне — это одно. Вынести вердикт в суде — совсем другое.

Кроме того, для суда присяжных требуется особенно тщательная подготовка как со стороны судьи, так и прокурора.

Людмила КУДРЯШОВА.

КСТАТИ

«Каждый, право, имеет право»

Как формируется состав присяжных

В России суд присяжных рассматривает только уголовные дела, касающиеся тяжких преступлений — убийств, изнасилований, покушений на убийство.

Присяжных заседателей отбирают по методике случайной выборки и только для данного дела. Это простые обыватели, как правило, не имеющие юридического образования. Они судят с позиции собственных жизненных принципов и опыта, не вникая в юридические тонкости. Присяжными могут стать заседатели в возрасте от 25 лет и старше, дееспособные, не имеющие проблем с законом (погашенная судимость), психически здоровые.

Человек, которому предложили стать присяжным, может отказаться. Причина — личная заинтересованность в исходе дела (близкое родство, дружба или совместная работа с кем-то из участников процесса).