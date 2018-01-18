В театре оперы и балета кипят закулисные страсти

2017 год был для театра непростым. Помимо нескольких громких премьер, случился и не менее громкий скандал. Сразу три оперные дивы — Альфия Коротаева, Оксана Клипка и Ольга Сосновская — выступили с критикой в адрес директора театра. «Театр больше не блещет премьерами, молодые солисты уезжают, опытных «задвигают» на второстепенные роли, а ставку делают на приезжих звезд», — считают они.

«Меня сняли со всех ведущих партий, а петь «кушать подано» я не буду», — заявляет Альфия Коротаева. «Если дирижер — это уши, то режиссер — это глаза. Увы, постоянного «глаза» в театре нет, поэтому атмосфера совсем не располагает к творчеству… В последнее время на главные партии приглашаются исполнители со стороны. Свои кадры почему-то не ценят», — считает Оксана Клипка.

Ольга Сосновская была удивлена реакции директора после того, как осенью прошлого года она больше месяца провела на больничной койке с переломом позвоночника. «Каждый день ко мне приходят гости. Приносят цветы, домашние блюда. Звонят со всех уголков страны, — рассказывала она корреспонденту «Трибуны». — Но, к сожалению, ни разу не пришел, не позвонил, даже не послал эсэмэску директор театра».

Сыктывкар – слишком маленький город, чтобы не знать, что происходит в том или ином учреждении. Тем более, когда «сор из избы» уже разлетелся по улицам. На сайте «Комиинформа» тоже появились весьма жесткие для директора комментарии: «Степанов не умеет разговаривать с людьми, чиновник до мозга костей, кабинетный сиделец…». Правда, за редким исключением, все комментарии анонимные.

— Не удивительно, что театралы скрывают свои лица, они очень зависимы от руководства театра, — считает продюсер Владимир Юрковский. — Но говорить надо. И это не «сор из избы», а «стоны» тех, кто работает в театре. Я настроен серьезно и намерен продолжать обсуждать эту тему. Это мой театр, я в нем вырос, и мне не безразлична его судьба и история.

— Все это очень печально, потому что единственный музыкальный театр республики мог бы греметь не «грязной посудой», а выражать свою верность Музам другими исполнительскими средствами, — справедливо отмечает бывший артист театра Евгений Гаврилов. — Одно из самых знаковых событий в культурной жизни региона — фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс». В 2017-м помимо премьеры обновленной оперы «Кармен» фестиваль ничем не порадовал, прошел дежурно и незаметно. Как-то все подсдулось…

Ранимые люди

«Трибуна» предложила высказать свою точку зрения директору театра Дмитрию Степанову.

— Дмитрий Николаевич, вы возглавляете театр чуть больше двух лет и до этого никогда не руководили таким большим коллективом. Что было для вас самым трудным и самым интересным?

— Сферу деятельности музыкального театра назвать для меня новой нельзя. Я прошел все ступени музыкального образования — от Сыктывкарской музыкальной школы и Московского академического музучилища до Московской государственной консерватории. Еще в студенческие годы приобрел опыт работы в столичных симфонических и театральных оркестрах, чуть позже — в течение нескольких лет являлся организатором зарубежных гастролей различных творческих коллективов. Вся моя жизнь связана с музыкальной и театральной культурой.

Для любого человека какие-то события в жизни происходят впервые. Сложность управления организацией не в количестве сотрудников. Руководитель обязан видеть вектор развития на несколько шагов вперед. Исходя из сегодняшних реалий, а точнее — вопреки окружающим обстоятельствам, — иметь мужество принимать не всегда популярные управленческие решения, и самое важное — осознавать степень ответственности за них. Самое трудное — убедить людей пойти за тобой, невзирая на сложности и стереотипы. А самое интересное — добиваться конкретного результата.

— Артисты — люди эмоциональные и ранимые. Бывает, кому-то кажется, что его любят и ценят меньше, чем он того достоин. Отсюда обиды и непонимание. Скажите честно, вы любите артистов?

— Вы правильно сказали: артисты очень эмоциональны. Кабинет директора зачастую превращается в кабинет психологической разгрузки — один жалуется на коллегу, другой сетует на судьбу, третий сводит счеты застарелых обид к профессии или театру… Каждого надо выслушать, понять, ответить на самые неожиданные, порой сложные и даже неприятные вопросы, обнадежить или переубедить. Всегда — даже в выходные дни — любой работник театра может зайти к директору для обсуждения своих проблем.

К слову, в больнице у Ольги Сосновской я был вместе со своим заместителем, мы поздравили ее с юбилеем. И с мнением Гаврилова о фестивале я не могу согласиться. А как же «Спящая красавица» в новой редакции с обновленными костюмами и солистами Кремлевского балета? А 10-минутные овации после концерта московского пианиста Дубова? А премьера сезона «Дон Кихот» с участием того же Евгения в заглавной роли?

Моя забота как директора — создать для артистов достойные условия труда. В силу возможностей театра мы делаем косметический ремонт помещений, обновляем сценические костюмы и т. д. Очень важным, я считаю, также является введение новых принципов начисления ежемесячных выплат стимулирующего характера — в зависимости от реальной занятости и качества работы артиста. А любовь к артисту должна выражаться восторженными откликами поклонников его таланта. Артист должен быть самодостаточным и успешным в профессии, тогда у него не будет возникать желания, оправдывая свои неудачи, исполнять в адрес руководства «арию Клеветы».

— Наш театр не может похвастать большой «скамейкой запасных». К нам не стоят в очередь ни оперные певцы, ни балетные примы. Поэтому странно, что дирекция не смогла удержать артистов, на которых еще недавно держался оперный репертуар. Я имею в виду Оксану Клипку и Евгения Гаврилова.

— Да, театр испытывает кадровые проблемы, как и многие другие учреждения культуры. Это наша общая проблема, и решать ее необходимо сообща. Первый важный шаг в ее решении сделан — сегодня заработную плату работников нашего театра по-настоящему можно назвать достойной. Это заслуга Министерства культуры. Еще одним значимым шагом в этом направлении могло бы стать открытие кафедры исполнительских искусств на базе СГУ.

Но на кадровую проблему можно посмотреть и по-другому. Например, штатная численность нашего коллектива практически в два раза меньше установленных российскими нормативами. Говоря простым языком – чем меньше ставок, тем больше проблем. В нашем оркестре – половина от нормального состава, в балете – треть! Небольшой состав оперной труппы не позволяет артистам работать в комфортном режиме. Многие вынуждены ежедневно идти на подвиг, исполняя сложные разнохарактерные партии в операх, опереттах, концертах, сказках, что негативно влияет на исполнительский аппарат, ведет к психологическому выгоранию и потере мотивации… Как театр должен показывать шедевры мирового наследия, не располагая для этого даже половиной необходимых артистов?

Что касается упомянутых вами артистов, скажу так. Я с уважением отношусь к их профессиональному мастерству, но мнение о том, что на них держался репертуар театра, сильно преувеличено. Сегодня у нас есть целая плеяда по-настоящему ярких, талантливых творческих лидеров, которые имеют огромный потенциал и являются настоящим лицом театра. Да, очередь из звезд в театр не стоит, но люди приходят. На следующей неделе состоится, к примеру, прослушивание новых артистов оркестра.

— В этом году театр отметит свое 60-летие. Чем будете удивлять зрителя в юбилейном сезоне?

— Театральный сезон начинается осенью и продолжается до начала лета. Конечно, мы хотим порадовать наших зрителей в юбилейном сезоне новыми постановками. В сентябре и октябре театр с большим успехом провел гастроли в Кирове, Ижевске, Йошкар-Оле. В ноябре состоялась первая премьера этого сезона — удивительный по красоте балет «Баядерка». В декабре состоялись вторая премьера — детский мюзикл «Свистопляска в Тридевятом царстве» – и гастрольный десант нашего театра с концертными программами во множество районов республики. Буквально две недели назад балетная труппа театра вернулась из гастрольной поездки по Германии. 38 спектаклей за полтора месяца, и везде неизменный успех. Театр прекрасно провел новогоднюю кампанию и приступил к постановкам двух новых спектаклей — балета Михаила Герцмана «Подари мне детство» (премьера 16, 17 февраля) и оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» (21 апреля). В марте пройдут гастроли балета в сопровождении оркестра в Ярославле, а в июне мы планируем провести гастроли и оперы, и балета в Нижнем Новгороде. 6 апреля на сцене театра состоится большой юбилейный концерт. Ну а кульминационным завершением сезона станет проведение традиционного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарская весна» имени Ии Бобраковой.

Любите искусство в себе…

Многое из того, что касается финансовых и хозяйственных проблем — главной заботы директора театра — осталось за рамками этого материала. Так же, впрочем, как и претензии председателя Союза театральных деятелей РК Елены Пекарь к явно прохладному, на ее взгляд, отношению директора к проектам СТД. Вот и председатель Ассоциации творческих союзов Коми Борис Май считает, что Дмитрию Николаевичу при всей его администраторской функции нужно все-таки быть помягче и поуважительнее к артистам.

— Мне до сих пор кажется странным, что он ни разу не выступил перед труппой со своим представлением об идейно-художественном и репертуарном видении театра. Сколько раз мы втроем — Степанов, Герцман и я — обсуждали все тонкости его будущего руководства театром. Какие только копья не ломали за него у начальства. Казалось, бери и делай. Степанов предпочел голое администрирование, и как итог — распри и скандалы. Впрочем, интриги и сплетни кроются в самой природе лицедейства. В этой банальности и есть суть происходящего в театре.

Нам, зрителям, знать об этой «изнанке» необязательно.

Лиля ВОВК.