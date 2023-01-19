В театре – песни Высоцкого (Блиц от 20 января)

25 января в Театре оперы и балета состоится концерт памяти Владимира Высоцкого.

Лучшие песни барда, «определившего эпоху и целое поколение», прозвучат в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Шоу-концерт «Своя колея» предлагает по-новому взглянуть на творчество этого знаменитого актера, певца и сочинителя. Причем зрители смогут не только услышать его песни, но и подпевать исполнителям. Для этого в программе будут использоваться проекционный видео-контент и субтитры самых известных песен.

Госсовет купил «мужской монастырь»

Госсовет Коми выкупил три картины у ярославского художника.

В конце прошлого года аппарат Государственного Совета Коми заключил контракт с художником Германом Никитиным на закупку трех его картин на общую сумму 190 тысяч рублей. Госсовет приобрел картины «Многоствольная ель в селе Руч. Усть-Куломский район» (за 50,8 тыс. рублей), «Михайло-Архангельский Усть-Вымский мужской монастырь» (88,3 тыс.) и «Гора Манарага. Приполярный Урал» (50,8 тыс.). В контракте сказано, что картины закуплены «для нужд аппарата Госсовета».

Краденое не дарят

Воркутинец нашел телефон, подарил его родственнику и… сел на скамью подсудимых.

Транспортная полиция Коми раскрыла кражу брендового мобильного гаджета. Сумма ущерба составила 50 тыс. руб. 39-летний мужчина, обнаружив бесхозный телефон на территории вокзала, присвоил его себе. Позже он подарил гаджет своему родственнику. Телефон изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье «кража» – лишение свободы на срок до пяти лет.

«Прогорела» на бирже

Женщина «купилась» на объявление в интернете о дополнительном заработке на бирже.

Пенсионерка отправила свой номер телефона, и позвонивший «брокер» тут же дал ей ссылку на сайт, где женщина завела аккаунт. Ей было предложено приобрести пакет акций стоимостью 3 млн рублей. Такой суммы у сыктывкарки не нашлось, и она попросила сыновей взять кредиты якобы на открытие бизнеса. Позже женщина «вложила» еще 1,8 млн рублей… Возбуждено уголовное дело.

Вор отодвинул гвоздик…

Ради бытовой техники мужчина с легкостью пробрался в чужой дом.

34-летний житель Благоево «исполнил мечту» знакомой. Женщине нужна была стиральная машина, и она спросила, не продает ли кто из сельчан. Мужчина тут же вспомнил, что видел стиральную машину у соседа, с которым накануне распивал спиртные напитки.Вечером следующего дня, зная, что соседа нет дома, а дверь в его жилье запирается на гвоздь, злоумышленник проник в жилище и похитил бытовую технику. Суд назначил воришке наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Ковид по-прежнему не спит

В Коми зафиксирована неблагоприятная эпидситуация. Самый высокий уровень заболеваемости ковидом и пневмонией зафиксирован в Ижемском районе, высокий – в Усинском и Корткеросском.

По словам и.о. министра здравоохранения региона Игоря Дягилева, высокий прирост заболеваемости ковидом зафиксирован в Воркуте, Инте, Усть-Куломском и Удорском районах. Крайне неблагоприятная ситуация по заболеваемости гриппом в первую декаду нового года сложилась в Инте, Вуктыле, Сысольском, Троицко-Печорском, Прилузском, Усть-Цилемском, Койгородском и Усть-Вымском районах. За прошедшую неделю с симптомами гриппа и ОРВИ за медицинской помощью обратилось 4179 жителей Коми, в том числе 1745 детей. Зарегистрировано 110 случаев заболевания ковидом.

Тысяча банкротов

Людей, которые не способны расплатиться по обязательствам, с каждым годом становится больше.

За 2022 год суды в Коми опубликовали 995 сообщений о банкротстве и введении процедуры реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. За предыдущий год было 825 сообщений, то есть рост составил 21%. Такие данные приводит проект «Федресурс». Лидерами среди регионов России по числу граждан-банкротов по итогам 2022 года стали Краснодарский край (почти 14 тыс. человек), Московская область и Москва (примерно по 13,5 тыс. человек). Коми по количеству личных банкротств занимает 65-е место. Меньше всего банкротств было на Чукотке (33 человека) и в НАО (1 человек).

Фармацевтов «припугнули»

Отпускающих лекарства без рецепта предложили наказывать штрафом.

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает штрафовать сотрудников аптек за такие нарушения в размере до 20 тысяч рублей, а юридических лиц – до 200 тысяч. Документ вносится в целях усиления борьбы с так называемой лекарственной наркоманией. С 2010 года число зависимых от новых опасных психоактивных веществ выросло в стране более чем в 2,5 раза и более чем втрое – зависимых от препаратов с психоактивным действием.

Курево снова подорожает

С 1 марта ожидается повышение акцизов на сигареты и жидкости для вейпов.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, акциз на сигареты и папиросы планируется повысить до 2603 рублей за тысячу штук (плюс 16% расчетной стоимости). При этом ставки акцизов на жидкости для вейпов могут увеличить с 18 рублей до 20 рублей за мл. Такие данные профильный комитет Госдумы предоставил «Известиям».