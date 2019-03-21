В театре увидят «смертельно опасный номер»

С 12 по 30 апреля в столичном театре оперы и балета пройдет очередной фестиваль «Сыктывкарса тулыс». На сей раз организаторы обещают сюрприз «с огоньком», который наверняка заинтересует не только публику, но и, возможно, сыктывкарских пожарных.



Фестиваль стартует «Вечером балета» с участием артистов местной труппы и приглашенных солистов Большого театра. 12 апреля зрители увидят премьеры сезона «Привал кавалерии» и «Вариации на тему рококо» на музыку Чайковского.

Второй день фестиваля посвящен симфонической музыке. Ценители искусства смогут послушать московского пианиста-виртуоза Дмитрия Маслеева.

Изюминкой фестиваля станут две премьеры: «Дон Паскуале» (Г. Доницетти) и «Принцесса цирка» (И. Кальман).

– Оперетта «Принцесса цирка», известная также как «Мистер Икс», ставилась в театре оперы и балета Коми дважды: в 1968 году режиссером Эрастом Поповым и в 1996 году режиссером из Санкт-Петербурга Еленой Слуцкой, – рассказывает главный режиссер театра Илья Можайский. – На сей раз таинственная история о любви светской дамы и циркового артиста, выступающего со «смертельно опасным номером», зазвучит по-новому. Основное действие развернется на сцене, стилизованной под арену цирка. А для большего эффекта и зрелищности в постановке участвует театр огненных и цирковых искусств Power of Fire.

Еще одна опера в афише фестиваля – «Кармен» с участием солистов Международной академии музыки Елены Образцовой.

Стоимость билетов на фестивальные представления варьируется от 400 до 1200 рублей. За такие деньги вам не только споют, но и станцуют. Публика увидит балет «Дон Кихот» и серию хореографических номеров театра «Балет Москвы».

Не обидят и меломанов. Их ждет выступление Московского камерного оркестра «Musica Viva». 24 апреля гости совместно с солистами и хором, а также балетной труппой республиканского театра представят публике оперу К. Глюка «Орфей и Эвридика».

Если обычное застолье начинается с аперитива, то музыкальное – им кончается. 28 апреля, на финише фестиваля, организаторы обещают устроить концерт-аперитив в непринужденной обстановке «испанской таверны». Это будет нечто испано-латиноамериканское под аккомпанемент гитары Алексея Носова (Санкт-Петербург) и пение сопрано из Португалии Аны Сэйксас.

Завершится фестиваль 30 апреля гала-концертом.

Екатерина МАКАРОВА.