В Коми целые районы отдаются на откуп сомнительным управляющим компаниям.

Некоторые из них прописаны в Сыктывкаре, на частных квартирах, за сотни километров от своих «клиентов». Уставной капитал, как правило, 10 тысяч рублей, а в штате – один директор. У «левых» фирм нет ни работников, ни техники. То есть никаких реальных возможностей оказывать населению жилищно-коммунальные услуги. Зато есть связи в кабинетах власти, которые позволяют без проволочек пройти регистрацию и получить лицензию на обслуживание МКД.

Контролирующий орган – республиканская Служба стройжилтехнадзора исправно штампует лицензии, «управляшки» лопатой гребут деньги, а население безропотно платит за мифические услуги.

Чувство безнаказанности – отличный стимул для воротил коммунального бизнеса. Появляется соблазн, даже не заморачиваясь юридическими формальностями, взять себе «на кормление» любой дом вместе с его обитателями. Причем собственников жилья никто и не спрашивает, их ставят перед фактом.

Ба, какие люди!

Коммунальный бизнес в Ухте олицетворяют «лучшие люди города». Они являются меценатами, спонсорами благотворительных акций, горячими патриотами и поголовно – членами «Единой России». За это мэрия и сам градоначальник Магомед Османов любят их как родных.

Может, поэтому одна из ухтинских компаний и получила название «Родная»? Учредитель – известный бизнесмен Евгений Лядов, а директором до недавнего времени был Михаил Коровин, один из самых богатых депутатов городского Совета (за 2021 год он задекларировал доход в 17,5 млн рублей).

Но через какое-то время отношения деловых партнеров испортились. Господин Коровин решил отпочковаться от господина Лядова и зарегистрировал собственное ИП «Коровин М.Н.».

И этот самый Коровин М.Н. начал действовать весьма энергично. В 2022-23 гг. он сумел взять «под крыло» своего предприятия 53 многоквартирных дома. Среди них были и те, которые раньше обслуживала УК «Родная». То есть потеснил бывшего партнера Евгения Лядова. Как говорится, ничего личного, просто бизнес.

В рекордные сроки Михаил Коровин организовал собрание собственников жилья. И хотя протоколы собраний были составлены «под копирку», Служба стройжилтехнадзора ни в чем не заподозрила гражданина Коровина. Все-таки уважаемый человек, активист партии власти. В результате г-н Коровин получил лицензию на обслуживание десятков МКД, и при этом была аннулирована лицензия УК «Родная».

Послали в суд

Но вскоре разразился громкий скандал. Оказалось, что большинство собственников жилья не расписывалось в протоколах. Подписи были поддельными, а значит, и решения домовых собраний – недействительными.

Разгневанным собственникам объяснили примерно следующее: в Стройжилтехнадзоре нет экспертов-криминалистов. И если подписи фальшивые – идите в суд и доказывайте.

Но среди городских обывателей мало желающих посещать казенные места, и даже слово «суд» их пугает. Оно означает долгие хлопоты с неясным исходом.

К счастью, в Ухте существует Координационный совет управдомов – общественная организация, которая уже много лет защищает жилищные права горожан. Мы и забили тревогу. Протокол собрания собственников жилья дома № 3 по ул. 30 лет Октября, где я проживаю, тоже оказался сфальсифицированным.

Процесс пошел

С помощью общественников жильцам МКД удалось выиграть ряд исков о признании ничтожными протоколов ОСС (общедомовых собраний собственников).

В свою очередь, Служба стройжилтехнадзора тоже была вынуждена отреагировать. Еще год назад Ольга Микушева заявила, что материалы проверок отправляются в полицию, а сама Служба подготовила 27 судебных исков.

За период с 1 октября 2022 года по 1 марта 2023 года в адрес Стройжилтехнадзора Коми от жителей Ухты поступило 500 обращений по несогласию перевода домов к другим управляющим компаниям. Суд признал незаконными пять протоколов ОСС по смене управляющих компаний, а Служба РК предотвратила восемь случаев неправомерной смены УК в Ухте.

4 июля 2023 года «Комиинформ» с оптимизмом информировал, что Служба РК продолжает работу по защите прав жителей МКД г. Ухты от неправомерной смены управляющих компаний. На тот момент направлено более 30 исков, по 15 из них суд удовлетворил требования Службы РК о признании протоколов общих собраний недействительными.

Далее информация об ухтинских безобразиях стала почему-то исчезать из официальных источников. Но в суде до сих пор рассматривают иски на действительность и ничтожность протоколов ОСС домов при переходе от одной управляйки в другую. В том числе в суде продолжаются разборки по ИП «Коровин М.Н.», так как индивидуальный предприниматель М. Коровин организовал срочный переход в том числе и дома № 3 по ул. 30 лет Октября под управление ООО УК «Керки». Похоже, запущен очередной эксперимент: в новом УК директором назначена Е. Шорохова, учредитель Н.М. Коровин (вероятно, отец М.Н. Коровина), а сам Коровин возложил на себя распорядительные функции.

Возникает резонный вопрос: на каком основании Служба РК раздает квалификационные аттестаты желающим поуправлять МКД даже без выставления собственникам помещений домов отчетов о расходовании собранных с них денег? Более того, на примере МКД 3 по ул. 30 лет Октября, в котором имеется спецсчет на капремонт ОИ, Служба РК согласовала сбор взносов через платежки УК «Керки» в период обслуживания дома «ипэшкой» Коровина. А может, такого согласования вовсе не было?

Это еще не конец!

Из республиканских газет о скандалах, связанных с незаконной сменой УК, регулярно писала только «Трибуна». Официозные СМИ полтора года хранили молчание. Лишь в середине апреля с.г. на лентах информагентств начали появляться сообщения: «В прокуратуре Ухты утверждено обвинительное заключение по «захвату управления» в 53 многоквартирных домах».

Далее в сообщении говорится: «37-летний ухтинец и его 55-летняя сообщница обвиняются по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (организация подделки официальных документов, предоставляющих права), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельных документов, предоставляющих права) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее наступление тяжких последствий).

«37-летний ухтинец» – это Михаил Коровин, а его «55-летняя сообщница» – Екатерина Печерская (она помогала Коровину проводить незаконные собрания).

В сети интернет мной названы и другие участники ухтинского безобразия. А сколько людей по незнанию или с умыслом были задействованы для подписания незаконных и ничтожных протоколов ОСС других МКД города? Кто-то непременно проявиться в материалах вышеупомянутого судебного разбирательства.

Думаю, будут известны имена и некоторых чиновников, «продолжающих и сегодня защищать права жителей МКД Ухты от неправомерной смены управляющих компаний». Кстати, речь не только об управляющих компаниях с участием М. Коровина.

Валерий ТОРЛОПОВ.