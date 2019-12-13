В Троицко-Печорске отходы свозят прямо на берег речушки, впадающей в Печору

Старая свалка возле Троицко-Печорска давно переполнена. Мусор из райцентра и окрестных поселений с прошлой недели вывозится на участок, расположенный на берегу маленькой речки. И уже вторую неделю над гнилыми кучами кружат стаи птиц, на специфический запах сюда приходят лесные звери…

Некуда складывать

Раньше, в течение почти 40 лет, мусор вывозился на свалку на месте бывших песчаных карьеров, что находятся в 9-ти километрах от райцентра. Потом троицко-печорскую свалку решили узаконить, назвав ее «полигоном». И даже составили соответствующие документы. Но тут грянула мусорная «реформа» – и от «полигона» пришлось отказаться.

К «реформе» в Троицко-Печорском районе приступили даже не с ноября, как по всей республике, а с октября прошлого года, когда был заключен договор с ООО «Ухтажилфондом» на вывоз ТКО.

Впрочем, на этом подготовка к «реформе», по всей вероятности, и закончилась. Количество контейнеров не увеличилось, а судя по тому, что горы мусора на старой свалке продолжали расти, отходы если и вывозились на Ухтинский полигон, то крайне нерегулярно.

Еще минувшей весной местная общественность ударила в колокола: мусор уже не вмещался в карьеры. Что и понятно: сюда стали свозить отходы из Якши, Комсомольска и других поселений.

Поскольку регоператор свои обязательства не выполнил, встал вопрос об организации новой, хотя бы временной свалки. Тем более что инспекция по охране лесов известила администрацию района, что с 20 ноября старая свалка в Троицко-Печорске закрывается.

Место нашли вблизи поселка Белый бор, который славится своей красотой и грибными местами, но жители встали стеной на защиту своей малой родины, заявив свое категорическое «Нет!». Как написала районная газета «Заря», за среду обитания и свою землю они готовы были лечь на амбразуру.

Нашли «отхожее место»?

После неудачи с местом у Белого бора администрация Троицко-Печорска предложила регоператору вывозить мусор в Ухту ежедневно, строго по графику. Согласно этому варианту, администрация обеспечивала устройство мусорной площадки с твердым покрытием в четырех километрах от поселка. Отходы сюда должен доставлять местный подрядчик, а затем регоператор на большом контейнеровозе вывозить мусор на полигон.

Проект был передан в администрацию района на утверждение и там «застрял» на две недели. И вдруг оказалось, что подрядчик стал вывозить мусор на земельный участок, который находится в полукилометре от райцентра. Об этом жители Троицко-Печорска узнали, когда увидели стаи птиц, кружащихся над новой свалкой.

Успокойтесь, это временно!

Глава поселения Сергей Кондрашов, возмущенный самоуправством, обратился во все надзорные инстанции — от лесничества до прокуратуры — с требованием остановить образование новой свалки. Отреагировала и общественность. В минувший понедельник на этом участке (который принадлежит местному депутату Руслану Петухову) собралось порядка трех десятков человек. Они стали выяснять, кто виноват в образовании новой свалки. Были здесь и мэр Троицко-Печорска, и чиновники районной администрации.

Страсти бушевали долго. А «герой дня» Р. Петухов объяснил, что он пошел навстречу местной власти и предоставил свой участок под «временную свалку».

Ситуация в тупике

Как будут развиваться события дальше, в Троицко-Печорске, похоже, не знает никто. В минувшую среду редакция попыталась дозвониться до главы городского поселения Сергея Кондрашова и недавно избранного главы района Алексея Целищева, но их на месте не оказалось. Наверное, в это время они решали возникшие проблемы в высоких инстанциях. А вопрос «Куда девать мусор?», который задавали на стихийном митинге жители Троицко-Печорска, пока повис в воздухе.

Между тем ситуация критическая: если срочные меры не будут приняты, поселок утонет в мусоре. Впору объявлять чрезвычайное положение.

Виктор СЕМЕНОВ.