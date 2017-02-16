В Удорском районе иссякли молочные реки

В удорском поселении Важгорт закрылся единственный в районе молокозавод, а удорчане лишились районного бренда – вашкинского масла.

Молочный завод еще с советских времен выпускал обезжиренный творог, сметану, адыгейский сыр. Причем вся молочная продукция была сертифицирована. После установки нового модульного цеха планировали запустить линию расфасовки и упаковки в брикеты натурального фирменного вашкинского масла, которое делали без каких- либо добавок и растительных жиров, из чистых сливок.

Хлеб без масла

Мечты о конкуренции с вологодским маслом так и остались нереализованными. Отметим, что молокозавод принадлежал печально известному МУП «Вашка», учредителем которого является администрация МР «Удорский». В сельхозпредприятии сразу после новогодних праздников начался процесс ликвидации.

— На муниципальной ферме, которая находится почти в 200 километрах от райцентра, в поселении Важгорт сложилась безвыходная ситуация, — поясняет заместитель руководителя администрации района по экономике Анна Власова. — Там накопился целый «букет» проблем. С начала года муниципальные унитарные предприятия (МУПы) перешли на закупки по 44-ФЗ, таким образом должны осуществлять закупочную деятельность по аукциону.

Вторая проблема — кадровый голод. Из-за отсутствия кадров предприятие лихорадило уже много лет, не хватало рабочих рук. Приглашали специалистов даже из других регионов, но желающих не нашлось. Последние годы заметно сократилось и поголовье скота. Лето было хорошим, но корма для животных заготовили недостаточно.

Пустили под нож

— Пока подготавливаем и организуем вывоз оставшегося имущества, — говорит и.о. директора Александр Лаухин. — Также до 25 февраля должны сдать годовой баланс. В ближайшее время намерены известить работников о том, что через два месяца произойдут сокращения в связи с ликвидацией предприятия.

— Когда-то совхоз «Вашкинский» гремел на всю республику, обеспечивая удорчан мясомолочной продукцией, — вспоминает начальник районного отдела сельского хозяйства и продовольствия Светлана Береснева. — В 80-е годы на вертолетах, которые садились в Важгорте, увозили ящиками масло. Но то время ушло.

Непростая ситуация на «Вашке» наблюдалась уже на протяжении пяти лет. Последние годы часто менялись директора, но так и не была налажена организация труда, хромала дисциплина, катастрофически не хватало специалистов. Упали удои, в хозяйстве за прошлый год надоили в среднем на одну корову менее двух тысяч кг молока. Чтобы благополучно прошла зимовка, на одну условную голову скота надо запасти не менее 21 центнера кормовых единиц, а важгортцы заготовили лишь менее половины.

Пришлось кормить скотину ягелем. Дошло до того, что в Муфтюге, где было отделение МУП «Вашка», дойное стадо срочно пришлось пустить на мясо, пока не случился падеж скота.

И холодно, и голодно

На зимний стойловый период скот в Важгорте разместили в неотремонтированном помещении, которое комиссией было признано негодным для зимовки. Вдобавок замерзла вся вода. Дояркам и скотникам приходилось, несмотря на погодные условия, с водобашни таскать воду на своем горбу, ведрами. В хозяйстве работали лишь три доярки, одна из них — подменная. На одну доярку приходилось полсотни коров, вместо положенных 25.

Здание фермы находится на окраине поселения, от центра почти в трех километрах. Для доставки людей к месту работы имелась машина «фермер», а осенью учредитель выделил еще и «буханку». Машины парковались в неотапливаемом гараже. В новогодние праздники было -53 градуса, техника не заводилась, а работникам пришлось добираться пешком. Кто-то попросту не выходил на работу. Вот и не выдерживали люди…

Тема пьянства — еще один штрих в истории хозяйства. Тех работников, кто как-то старался держаться на предприятии, руководителям приходилось кодировать по нескольку раз .

Еще одна проблема — отдаленность от центра, бездорожье. Отсюда — проблемы со сбытом продукции. Сенокосные угодья находятся за рекой, а ближайшая заправка – в Благоево, почти за сотню километров от Важгорта.

Ложку дегтя в проблемное муниципальное унитарное предприятие внес и 44-ФЗ. Новое положение закона обязывает заказчика разрабатывать и утверждать проекты планов-графиков и планов закупок и все это размещать в единой информационной системе. Проще говоря, любая закупка должна быть спланирована и проведена через аукцион. В этих условиях сельхозпредприятию проблематично приобрести даже авторучку, не говоря уж о топливе.

К тому же в поселении нет сотовой связи и интернета, в хозяйстве вся бухгалтерия велась в ручную.

По мнению Светланы Димовны, в хозяйстве так и не была создана работоспособная команда. Передача скота фермеру — единственный путь выхода из сложившейся ситуации. Но пока люди продолжают работать, им оплатят все долги, со всеми рассчитаются. Но по мере поступления средств от продажи коров, имущества.

— Мы искали выход, проводили встречи с населением и предлагали местным жителям создать КФХ, забрать скот. Они взяли лишь четыре коровы и 13 телят. 130 голов вывезли, из них 92 — дойные коровы. Также полсотни голов продали за пределы региона, — продолжает С. Береснева. — Оставшуюся скотину предлагали в СПК «Югор» и «Чернутьевский». Но у них нет условий. Поэтому было принято решение передать скот фермеру Аликберову в Усогорск с условием, что нельзя снижать поголовье стада, пока не расплатится с долгами. Фермер взял обязательство в 3 миллиона рублей, чтобы выкупить весь скот в рассрочку. У него у самого было 40 голов.

Чего это стоило

— В других районах давно уже сельскохозяйственных МУПов нет, — говорит глава поселения Важгорт Василий Малахиев. — При наших тяжелых условиях худо-бедно, но существовало еще предприятие. Да и вся инфраструктура в поселении, где проживают чуть более шестисот жителей, осталась еще от советских времен. Зимой от Кослана до нас можно добираться за два часа, а в летний период — не меньше шести часов. Дорога «убита»… А осенью прошлого года надзорные органы вовсе закрыли паром через Вашку. Весь вашкинский куст, 11 населенных пунктов, остался без организованной переправы, без связи с центром. В советское время к нам летали АН-2 по четыре-пять рейсов в день. Товарами снабжал райпотребсоюз. А теперь у нас — одни проблемы.

Но местные жители в развале предприятия прежде всего винят его руководителей и учредителя. Все это время люди трудились в тяжелых условиях, средняя зарплата была чуть более 10 тысяч рублей, и ту задерживали.

С каждым годом ситуация усугублялась, но учредители все время предприятие пытались «реанимировать», т.е. вслепую вкладывали в заведомо убыточное предприятие большие деньги. Только на строительство модуля, линию по переработке молока потрачен 1 миллион 700 тысяч рублей, в реконструкцию имеющегося здания для создания убойного пункта было вложено семьсот пятьдесят тысяч рублей, также для снятия финансового бремени предприятия за прошлый год выделялось 140 тысяч рублей.

Между тем доярки сами в буквальном смысле прокладывали дорогу от бездорожного поселения Муфтюга, чтобы как-то доставить молоко до Важгорта…

Наталья КОЛОДИНОВА.