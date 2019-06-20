В удорском селе продолжают кипеть страсти

В прошлом номере «Трибуна» рассказала о ситуации, которая сложилась в отдаленном удорском селе Ертом. Там собираются организовать скит — православный женский монастырь.

Для этого в маленькое село приедут так называемые «трудники». При монастыре будет подсобное хозяйство, территорию огородят. Об этом, как о деле решенном, сообщил жителям села Благочинный — протоиерей Евгений Александров.

Благочинный — специальная должность, которую занимает протоиерей, служащий в Русской православной церкви. Это помощник епископа, он курирует сразу несколько церковных приходов в епархии. Основная задача Благочинного — это не столько работа с паствой, сколько связь с местной властью, с общественными движениями.

В Кослане Благочинный Евгений во всеуслышание (через местную газету) заявил, что действует «на основании указа архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима от 26 октября 2017 года № 545». В свою очередь глава районной администрации Николай Жилин сказал жителям села: «Вопрос создания скита не входит в компетенцию муниципального района».

Более всего людей возмутило то, что с ними даже не сочли нужным посоветоваться. На сельском сходе ертомцы проголосовали против создания в селе монастыря.

«Мир и так хрупкий»

Новый сельский сход планировалось провести 17 июня. Церковные и светские власти, видимо, ожидали, что на сей раз ертомцы окажутся сговорчивее. Но сход не состоялся (Благочинный не приехал, сославшись на занятость), и «одобрям-с» не прозвучало. Решение вопроса отложено на неопределенный срок.

Однако напряжение в Ертоме не спадает.

— Никто не знает, чего ждать завтра. Правда, в селе вот-вот должны зарегистрировать ТОС — территориальное общественное самоуправление, — сообщила «Трибуне» Алина Ванеева. — Мы надеемся, что ТОС поможет в решении некоторых проблем. Жители сами будут определять, что для них важнее всего, а ТОС даст возможность защищать их законные интересы.

Конфликтная ситуация, возникшая в далеком селе, не прошла незамеченной и для читателей «Трибуны». Хорошо ли это, когда церковь срастается со светской властью? — спрашивают они. Можно ли уважение, веру и духовность насаждать силой?

«Складывается впечатление, что епархии нужен не монастырь, а земли, — считает сыктывкарский пенсионер Михаил Щербаков. — Священникам стоит напомнить про статью Конституции об отделении религиозных учреждений от государства. Этак мы можем и вовсе лишиться муниципальных земель. Пора бы вспомнить и про закон о местном самоуправлении и полномочиях сельских сходов».

«Мы, верующие и неверующие, привыкли к тому, что священники призывают нас проявлять терпимость и миролюбие, — позвонила в редакцию Нина Гаврилова. — Но отчего же сами они забывают об этих качествах? Хотите построить храм (скит, монастырь)? Путь к этому — только через диалог, согласие. Зачем нужен храм, если он не объединяет людей, а приводит к разделению? Мир и без того очень хрупкий».

Людмила КУДРЯШОВА.