В Усинске некому ловить безнадзорных животных

Усинские власти не могут найти подрядчиков для выполнения муниципального заказа по отлову бродячих собак. Недавно сорвалась уже пятая попытка — на аукцион не поступило ни одной заявки.

Коттедж для Барбоса

В 2018 году на регулирование численности безнадзорных животных в муниципалитете изначально планировали потратить около 700 тысяч рублей, предоставленных в виде целевой субвенции из республиканского бюджета. Соглашение об этом было подписано в середине марта, после этого был организован и первый аукцион. Но после четвертого, безрезультатного конкурса, для повышения интереса подрядчиков власти вынуждены были добавить к сумме республиканской субвенции еще около 200 тысяч рублей.

Таким образом максимальная цена муниципального контракта составляет 895 тысяч рублей, которые необходимо освоить до 5 декабря. На эти деньги подрядчик должен нейтрализовать 159 собак. По условиям контракта, каждую жучку надо содержать в надлежащих условиях не менее 10 дней, здоровых отловленных особей стерилизовать (кастрировать) и отпускать в среду обитания. Только больных по клиническим показаниям животных можно будет безболезненно усыплять.

Несмотря на увеличение финансирования контракта, в этом году в аукционе не принимает участие даже потенциальный подрядчик последних лет – руководитель Центра защиты животных «Белый свет» предприниматель Александр Богатырев. По его мнению, собачья проблема в городе

в последние годы из-за позиции городских властей только усугубляется.

— Палки в колеса вставляют сами муниципальные власти, — считает А. Богатырев. — В прошлом году я как подрядчик принял участие в конкурсе лишь после того, как прокуратура настояла на пересмотре условий контракта. Только после вмешательства надзорных органов изменилась цена за отлов одной собаки в аукционной документации. Неприемлемы для подрядчиков условия и в этом году. В конце декабря минувшего года постановлением администрации был регламентирован новый порядок работы с безнадзорными животными. К примеру, отныне отловленных собак необходимо содержать в каменном строении с калоотводом и многими другими дорогостоящими удобствами. Словом, коттедж для Барбоса! Ни один подрядчик попросту не впишется в эти условия!

К тому же из-за нерасторопности чиновников, позднего подписания соглашения сроки проведения аукциона были смещены. Такие моменты вызывают опасения у подрядчиков, что они не успеют уложиться в предусмотренный контрактом срок.

Замахнулись на вольеры

Еще одну серьезную «подножку» чиновники ставят зоозащитникам — не разрешают вблизи приюта для животных остановку по требованию, а это затрудняет его посещение волонтерами, готовыми оказать помощь.

Недавно Александр Богатырев получил от муниципальных властей «удар под дых» — они намерены отобрать арендованную под приют землю площадью 0,1 га. На этой площади размещаются 34 вольера, помещение крематория, два склада хранения инвентаря, операционная, столовая и административное здание.

Все эти строения огорожены двухметровым забором. В приюте постоянно содержатся около ста собак. На данный момент там находятся 97 особей, одну из которых пристроили на этой неделе. За аренду земли в год накатывает 21 тысяча рублей, которую арендатор платит исправно и в срок. Предпринимателя уже уведомили о том, что договор об аренде земли истекает 9 сентября и к этому времени необходимо освободить территорию от всех построек.

За помощью А. Богатырев обратился к главе РК Сергею Гапликову, а кроме того, готовится отстаивать права на землю в суде.

Бродят и кусаются

Отметим, в прошлом году в Усинске также долгое время не удавалось отыскать подрядчика по отлову бродячих собак. Только в ноябре по результатам пятого аукциона удалось заключить контракт с индивидуальным предпринимателем Александром Богатыревым. За крайне короткий срок (полтора месяца) полностью освоить выделенные регионом 690 тысяч рублей из-за нехватки времени ему так и не удалось. Было освоено 480 тысяч и отловлено 93 собаки вместо 122.

В начале июля Усинский городской суд обязал местную мэрию в качестве компенсации морального вреда выплатить 28 тысяч рублей 9-летней девочке, которую покусала безнадзорная собака. Инцидент произошел 3 мая. Иск подала прокуратура, которая посчитала, что вина за произошедшее лежит на муниципальной власти, которая никак не может организовать работу по отлову безнадзорных животных.

Наталья КОЛОДИНОВА.