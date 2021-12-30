Жители сосногорской деревни Винла распространили в интернете видео, где пожаловались на отсутствие дороги. Они никуда не могут выехать с октября – сначала мешала распутица, а теперь ждут зимник. Продукты в магазин не привозят, на полках остались несколько пачек макарон, сока, банок консервов, пачек супа и несколько кусков мыла.



По словам местных, «в голодной изоляции» они оказались не первый раз. Такая ситуация повторяется из года в год. Отрезанные от «большой земли» люди бьют во все колокола, а власти потом рапортуют через СМИ, что никаких жалоб от населения не было.

– Не правда, не верьте! Мы везде звонили, в интернете пишем. Разве это не жалобы? Единственную дорогу не могут сделать уже три месяца. Это ли не бездействие чиновников! Люди не могут хлеб купить, о колбасе и речи нет, – возмущаются сельчане. – Администрация перенесла дату открытия переправы через реку Сюзью на конец декабря, ссылаясь на то, что дорогу не получится оборудовать, потому что не было сильных морозов. В управлении ЖКХ администрации Сосногорска ранее сообщали, что работы по обуст-

ройству зимника начнутся с 7 декабря. Однако рабочие расчистили дорогу лишь до деревни Аким, дальше чистить почему-то не стали.

«Невыездные»

В изоляции оказались не только жители Винлы, но и Порожска, это более ста человек. В основном там живут пенсионеры. Раньше до Акима на лошадях добирались, теперь на снегоходах. Расстояние более 30 километров.

– Мы практически полностью отрезаны от «большой земли». Дороги нет. Почти девять месяцев в году – невыездные. В остальное время кто как добирается из тупика: кто пешком, кто на снегоходе. Единственная дорога – зимник, он бывает лишь месяца три, но на нем и внедорожник вязнет. Конечно, все, у кого есть транспорт, заранее затариваются. Но все равно все не купишь впрок. У меня тоже есть снегоход, но запасы бензина заканчиваются. Да и в морозы по снежной целине опасно ездить. Все-таки уже возраст, здоровье не позволяет, – рассказывает пенсионер Валерий Александрович.

По словам местных, продукты и лекарства в деревни зимой завозят на снегоходах, а летом по реке. Последний раз завоз был еще осенью. В деревне есть ФАП, фельдшер. А в серьезных случаях вся надежда на санавиацию.

«Пробивка» и «проминка»

А районная власть на эти жалобы отреагировала, как всегда, спокойно. Вот что написали на официальной странице администрации Сосногорского района. «По информации ИП Зверевой З.Н. (магазин в д. Винла), проведен опрос среди жителей, собраны заявки на необходимые продукты питания. В первую очередь, им требуются молочные продукты, колбасные изделия, мясо, рыба свежая, яйцо, фрукты (яблоки, мандарины), овощи (огурцы, помидоры). Продукты первой необходимости у них есть в наличии. Завоз продуктов к праздничному столу планируется на 29 декабря. По данным Сосногорской ЦРБ, в действующих ФАПах д. Винла и д. Порожск имеются запасы лекарств до 1 февраля 2022 года как для оказания экстренной помощи, так и для свободной реализации населению. Последний завоз был осуществлен 1 ноября 2021 года.

По состоянию на 27 декабря ИП Гундерин В.И. завершены работы по пробивке и проминке зимника между Акимом – Порожском – Винлой. Официальное открытие ледовой переправы в д. Аким назначено на 29 декабря».

Екатерина МАКАРОВА.