В Усть-Цильме – чрезвычайная ситуация

В Усть-Цилемском районе введен режим ЧС в сфере сельского хозяйства.

В прошедшую среду, 4 сентября, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Усть-Цилемского района приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере сельского хозяйства. Те объемы грубых и сочных кормов, которые уже заготовили хозяйства, не имеют необходимой питательности и не дадут той отдачи, какая обычно ожидается от продукции, заготовленной в оптимальные сроки в сухую теплую погоду.

Заведующий Усть-Цилемским районным отделом сельского хозяйства Алексей Носов отметил, что для сохранения поголовья скота необходимо в рационах питания животных увеличить долю сильных кормов – комбикорма, который завозится из-за пределов района. Но в связи с отсутствием оборотных средств закупить дополнительный комбикорм в полном объеме хозяйства не смогут. Необходима поддержка из местного и республиканского бюджетов.