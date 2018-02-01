В Усть-Цильме на костях усопших теперь рынок

15 июля 2016 года «Трибуна» опубликовала материал «Танцы на кладбище». Речь в нем шла о том, что в старинном селе Усть-Цильма на том месте, где когда-то был храм, а вокруг него по традиции — кладбище, хотят строить социокультурный центр.

Никольская церковь была единоверческой — ее могли посещать как православные, так и старообрядцы. На кладбище, возле которого находится лиственная роща, в старину хоронили местных священников.

Храма уже давно нет, могильные плиты вывезли. Зато рядом есть Дом культуры. В 2016 году власти решили сделать пристройку к ДК (все это и стало бы

социокультурным центром). На бывшем кладбище, вырубив часть лиственниц, собирались открыть помещения для занятий танцами. Устьцилемы тогда возмутились…

А на погосте — кости

— Спасибо «Трибуне», что в то время поддержала нас, — говорит жительница села Надежда Хаботина. — Пристройки пока не появилось. Хотя власти не отказались от проекта. Просто на его реализацию нет денег. Но у нас и другая такая же беда. В центре села было старинное кладбище. Ему больше ста лет. В 1998 году могилы снесли бульдозером и построили ангар. Теперь в нем находится рынок. Земля и ангар в 2016 году были проданы администрацией частнику. Видимо, никого не смутил тот факт, что здесь покоятся умершие. Но время идет, земля осыпается, обнажая черепа. Один долго валялся — череп девочки с длинными волосами…

Когда-то рядом с этим кладбищем была Печорская больница. Тех, кто умирал от холеры, брюшного тифа и других тяжелых болезней, хоронили на этом погосте.

Сейчас зима, и все занесено снегом. Но Надежда Георгиевна показала осенние фотографии. За дощатым забором на территории рынка растут три лиственницы и валяется надгробная плита. Именно валяется! Плите более ста лет. Это могила лесника, вокруг которой теперь устроена свалка. Удалось прочитать и надпись:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ПРАХ РАБА БОЖИЯ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СИТКОВА ЛЕСНИКА МЕЗЕНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА РОДИЛСЯ 1852 ГОДУ СКОНЧАЛСЯ 2 НОЯБРЯ 1891 ГОДА.

Выходит, этому захоронению 129 лет и столько же — примогильной лиственнице (в то время принято было в изголовии надгробия сажать лиственницу).

«Груз-200»

В 60-70-е годы прошлого века, когда о репрессиях вспоминать было не принято, ходила шутка о том, что строили наши северные города и осваивали месторождения угля «заполярные комсомольцы». Сокращенно — з/к. Эти люди не по своей воле прибыли сюда. Железная дорога на Воркуту появилась только в годы войны, построили ее все те же зэки.

А до войны их везли сюда водным путем. Из Архангельска по морю, потом по Печоре и ее притокам шли «плавучие тюрьмы», а в трюмах барж в страшной тесноте и духоте, голодные и больные томились арестанты, в том числе и священники. Порой «живой груз» по пути превращался в мертвый.

Летом 1930 года к берегу возле Усть-Цильмы причалила баржа. Двести узников в трюме оказались больны брюшным тифом. Живых отправили в ту самую больницу, а для умерших на кладбище рядом вырыли огромную общую могилу. Ее закопали только тогда, когда все тифозники умерли и яма заполнилась доверху…

На этом погосте погребен священник Дмитрий Стефановский, «которого свалил тиф, и он был направлен в Печорскую больницу. 19 августа 1930 года он был погребен в общей могиле, куда сваливали всех заключенных».

— Одна из местных жительниц, Евдокия Дуркина, ныне уже покойная, говорила, что закапывать яму заставили ее родственников, — рассказывает Надежда Георгиевна. — Они, взрослые, вскоре тоже заболели и умерли. А она выжила…

Беда и скорби

Поток репрессированных шел через Усть-Цильму. Православная община считает, что среди тех, кто шел этим скорбным путем, есть священномученики — люди, принявшие тяжелую смерть, но не отступившие от веры. Активисты собрали немало архивных документов, воспоминаний, пользовались материалами из Книги памяти жертв политических репрессий, мартиролога «Покаяние», сведениями, которые предоставила Воркутинская епархия, другими историческими источниками. Они отыскали следы репрессированных священников из Казани, Астрахани, Москвы.

«В конце августа среди ссыльного духовенства прошел слух о том, что всех нетрудоспособных священников (около 100 человек) из Усть-Цильмы хотят выслать в верховье Печоры в деревни за 300 верст на реку Шар. «Не знаю, перенесу ли это путешествие, многие священники и сейчас лежат еще в больнице от сыпного тифа и чувствуют себя плохо. Трудоспособные будут посланы на лесопильный завод на работы. Везде беда и скорби», — писал в своем дневнике за 1930-33 гг. священномученик Александр Державин.

29 октября 1931 года от брюшного тифа умер священник Георгий Троицкий. Чтобы рассчитаться за гроб, пришлось продать местным жителям подрясник и сапоги отца Георгия.

Четверо из священников, которые умерли здесь, причислены церковью к новомученикам российским. Двое из них ссыльные, а двое — те, кто служил в Никольской церкви села.

— В местном краеведческом музее нет документов о тех священниках, которые попали сюда в качестве ссыльных и тут похоронены, — рассказала «Трибуне» директор музея Екатерина Вокуева. — Есть лишь список тех, кто служил в Никольской церкви, которую потом разобрали.

Берегись автомобиля

— Что люди знают об Усть-Цильме? Только то, что это очень самобытное село, особая культура, старообрядцы и усть-цилемская «Горка», — рассуждает Надежда Хаботина. — Но есть и другая сторона, не менее важная и интересная, о которой знают крайне мало. А жаль!

Нельзя сказать, чтобы история с рынком на костях не задевала за живое местных жителей. Люди писали в районную газету, обращались в Роспотребнадзор, требуя навести порядок на территории рынка. Писали и в прокуратуру: законно ли предприниматель получил данный участок?

Оказалось — законно. Таково решение суда. Сначала предприниматель много лет арендовал ангар, потом выкупил его у администрации. Дело, правда, пошло не очень гладко. Вместе с ангаром предприниматель хотел купить и землю, но возникли разногласия. Арбитражный суд вынес решение: не только заключить сделку купли-продажи ангара, но и одновременно обязать администрацию МР «Усть-Цилемский» передать в собственность предпринимателя участок земли, необходимый для обслуживания и содержания имущества.

Ходят слухи, что купивший участок предприниматель собирается строить здесь еще и автостоянку.

Людмила КУДРЯШОВА.