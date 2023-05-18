В Усть-Куломе упал самолет (Блиц от 19 мая)

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело.

Легкомоторный самолет Piper-RA28-140 потерпел крушение 17 мая при взлете с аэропорта села Усть-Кулом. По данным следствия, в нем находились два человека: пилот и пассажир. Оба получили небольшие телесные повреждения, но от госпитализации отказались. Жертв среди местного населения также нет. Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы.

На Белое море — без пересадки

Прямой железнодорожный маршрут свяжет летом Сыктывкар и Архангельск.

Из Архангельска беспересадочные вагоны будут отправляться в составе поезда № 571/572 Архангельск – Микунь с 7 июля по 8 сентября по пятницам в 16.45. В столицу Коми они прибудут на следующие сутки в 17.46. В обратном направлении вагоны будут отправляться в составе поезда № 54 Сыктывкар – Усинск по воскресеньям с 9 июля по 10 сентября в 6.57 и прибывать в столицу Поморья на следующие сутки в 8.01.

Микунь – «пригород» столицы

Из Сыктывкара пригородный поезд будет курсировать через день, начиная с 1 июня.

Отправление – в 09:40, прибытие в Микунь – в 12:13. В обратном направлении — отправление в 17:05, прибытие в столицу Коми — в 19:50. По пути в Микунь назначены остановки в Эжве, Усть-Выми, на 26-м км. В обратном направлении предусмотрены стоянки на 26-м км, в Усть-Выми, Эжве и в Човью. В вагонах 62 сидячих места, имеется кондиционер, биотуалет, у кресел откидные спинки.

Они погибли на Украине

На этой неделе в республику пришли еще две «похоронки».

В ходе спецоперации на Украине погиб 31-летний житель Сыктывкара Валерий Макаров, боец ЧВК «Вагнер», а также уроженец села Керчомъя Усть-Куломского района Владимир Тарабукин, служивший в морской пехоте штурмового отряда. Известно, что у Владимира остались две дочки и сын.

В Воркуте – смена власти

Совет города возглавил пенсионер Олег Павленко

Кадровый вопрос был рассмотрен 16 мая на внеочередном заседании Совета. Смена председателя была инициирована после обращения самих депутатов. «За» проголосовали 16 человек, «против» – один. Олег Павленко сменил на этом посту Игоря Сенча — начальника Воркутинского почтамта. Интересно, что сам г-н Сенча не собирался уходить и отменил проведение этого заседания.

Учить детей – нерентабельно

В селе Чупрово планируют закрыть школу. Родители дали согласие.

Депутаты райсовета провели опрос населения, чтобы узнать мнение жителей: оставить учреждение или ликвидировать. Затраты на содержания школы велики (около 4,5 млн рублей в год), а учатся там всего пятеро детей. В итоге от родителей были получены письменные согласия на переезд. В новом учебном году дети будут учиться в Кослане.

Костюмчик на выпускной

Подсчитаны расходы родителей на организацию школьных выпускных.

По сравнению с доковидным 2019 годом расходы родителей на организацию выпускного бала для девятиклассников по России выросли почти вдвое, для одиннадцатиклассников — почти в полтора раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители выпускников. Чтобы организовать выпускной для 11-классников, родители собирают в среднем по 16500 рублей за ученика, (в Москве или в Санкт-Петербурге на 2-3 тыс. больше), в Сыктывкаре – 12-13 тысяч.

Отел закончен!

На лосиной ферме Печоро-Илычского заповедника родилось еще трое лосят.

14 мая отелились сразу две лосихи, у каждой из которых родились девочки. Первая лосиха Маша родила двойню днем: Миру и Муру. К вечеру на свет появилась третья девочка — Феня родила Фросю. Напомним, что 11 мая на ферме лосиха Гадя родила двойню: Геру и Грея. Всего этой весной на лосеферме Печоро-Илычского заповедника родилось 7 лосят: 5 девочек и 2 мальчика. Сейчас они будут набираться сил под присмотром работников фермы, поэтому познакомиться с новыми обитателями можно будет с 1 июня. Отел на лосиной ферме весны 2023 года успешно завершился, сообщают сотрудники.

Египтянин угодил за решетку

Студент из Египта и его знакомая сыктывкарка получили реальные сроки.

22-летний гражданин Египта, будучи студентом одного из сыктывкарских вузов для получения дополнительного дохода вступил в состав организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков. Через некоторое время к этой деятельности он привлек и свою знакомую, роль которой заключалась в составлении текстовых описаний местонахождения тайников-закладок. Иностранцу назначено 8 лет лишения свободы, его сообщнице — 6 лет.

На дачу — за 28 рублей

За проезд на сыктывкарские дачи в автобусах предлагают ввести плату по городскому тарифу.

Депутаты совета Сыктывкара на заседании 16 мая обсудили меры поддержки населения. Одна из них касается стоимости проезда на муниципальных дачных маршрутах. Перевозчикам на автобусах №№102, 103, 105, 109, 126 рекомендуется взымать плату со всех пассажиров, как в пределах Сыктывкара, то есть 28 рублей на протяжение всего маршрута. Все контракты по обслуживанию дачных маршрутов уже заключены и действуют с 1 мая.

Гоша — пожарный хороший

Кот Гоша из сыктывкарской пожарной части вошел в состав первого кошачьего отряда МЧС «Семенычи».

Его создали в память о погибшем четвероногом пожарном Семене из Тюмени. Гоша служит в пожарной части уже 8 лет. Каждое утро вместе с коллегами выходит на смену караула, встречает и провожает боевые расчеты. Кроме того, он охраняет территорию от грызунов, а коллег-людей – от стресса: усатый «психолог» отлично снимает усталость и напряжение своим мурчанием. Новая должность Гоше хлопот не прибавит, шутят пожарные. Будет, как и раньше, проявлять заботу и внимание к каждому члену пожарного братства. Помимо Гоши из Сыктывкара в отряд «Семенычи» вошли коты из пожарных частей других регионов России.