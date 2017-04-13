В Усть-Куломе закрывают лыжную базу

В редакцию газеты «Трибуна» обратились любители лыжного спорта из села Усть-Кулом. Их беспокоит сообщение о закрытии лыжной базы.

Открыта она была в 2011 году — как база для учащихся средней школы. Однако со временем эта база стала «общей»: здесь работал прокат, можно было поиграть в теннис, позаниматься на тренажерах. Отсюда семьями жители Усть-Кулома шли на лыжную трассу. И всех это устраивало…

Но недавно стало известно, что лыжную базу закрывают, а вместо нее в здании разместится детский сад. Прошел слух, что чиновники обещают построить новую лыжную базу поблизости от освещенной трассы. Именно это сообщение и вызвало у местных жителей больше всего вопросов. Дело в том, что до этого шли разговоры о том, что базу отдадут под садик как раз после того, как построят новую. Теперь же о новой лыжной базе вроде как и не вспоминают…



Памятник бесхозяйственности.

Пустые глазницы окон

Действительно, ситуация с детсадами в районе сложилась непростая. Мест не хватает, в очереди — 571 ребенок. В самом райцентре — 155 детей. К тому же еще 37 малышей родители вынуждены возить из Усть-Кулома в Носим, Паспом, Кебанъель и Кужбу. По подсчетам, в сентябре в садики райцентра попадут только 83 ребенка, остальные останутся на попечении родителей или нянь.

Такая ситуация с обеспечением местами в дошкольных учреждениях сложилась из-за недальновидности прежних руководителей. В 90-е годы прошлого века в селе было девять садиков, все ребятишки были обеспечены местами. Но тогдашний глава района Сергей Каплин проявил неслыханную щедрость и подарил одно из зданий детского сада № 1… служителям церкви. Число мест в садике сразу сократилось на 50. Закрыли и садик № 5 на 25 мест.

В то время подходило к концу строительство нового двухэтажного садика на 140 мест. Увы, он так и остался недостроенным. А местные жители постепенно разобрали внутри здания все, что можно было, унесли окна и двери. Сейчас это полуразрушенное строение пугает по вечерам прохожих пустыми глазницами окон. Мальчишки здесь играют в «войнушку».

Треснувшая стена

Надо сказать, что лыжную базу строили из рук вон плохо. После торжественного открытия пришлось долго устранять недоделки. Позже на одной стене пошла трещина, да и сейчас стены регулярно закрепляют швеллерами. И в таком здании предполагается открыть садик на 40 мест?

— При выборе места строительства базы руководство не советовалось с нами, — говорит тренер Иван Мишарин. — Построили ее рядом с жилыми домами, а не около лыжни. До существующей освещенной трассы надо добираться около километра. Весной, чтобы дойти до лыжни, приходится надевать резиновые сапоги, а на месте переобуваться в лыжные ботинки. После тренировки разгоряченные лыжники вынуждены влезать в холодные сапоги и мокрыми, вспотевшими добираться до лыжной базы, чтобы переодеться.

Обычно база работала с 6 утра до 10 часов вечера, здесь всегда было многолюдно. Цены на прокат были вполне доступные. А чем сейчас займутся наши посетители — непонятно.

Правда, руководитель районной администрации Сергей Рубан обещает построить новую лыжную базу рядом с освещенной лыжней и лыжероллерной трассой. Но обещанного, как говорится, три года ждут. Боюсь, что, пока базу построят, многие спортсмены оставят лыжи, займутся волейболом, баскетболом, настольным теннисом, мини-футболом. Там условия для тренировок очень хорошие. А в лыжном спорте мы, к сожалению, многое потеряем, — подытожил Иван Мишарин.

Николай ЛЮТОЕВ.