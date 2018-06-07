В Усть-Вымском районе десятки людей искали в тайге шестилетнюю девочку

3 июня Ангелина Лобанова из деревни Кебырыб (входит в состав поселения Гам) вечером ушла гулять с собакой и домой не вернулась.

В поисках девочки участвовало полторы сотни человек — местные жители, сотрудники МЧС и полиции. Были задействованы даже квадроциклы и три беспилотных летательных аппарата.

Ночью шел дождь, однако поисковые работы не прекращались. Ведь девочка была легко одета и могла замерзнуть. Либо стать жертвой хищника.

К счастью, утром 4 июня служебная собака взяла след. И полицейский увидел едва заметный отпечаток детской обуви. Около 11 часов дня Ангелину нашли в лесу в нескольких километрах от деревни в районе газопровода. Она была в полуобморочном состоянии. Промокшая и замерзшая малышка моментально заснула на руках у спасателей.

Сейчас девочка находится в Айкинской больнице.

Ох уж этот Филька!

Как рассказала «Трибуне» тетя Ангелины, девочка – сирота при живых родителях. Воспитывают ее бабушка и семья тети. Воскресным вечером женщина готовила ужин, а Ангелина качалась на качелях во дворе дома.

— Я дожарила картошку, муж пришел из бани, и я выбежала позвать племянницу ужинать, но она не отзывалась, — вспоминает Альбина Николаевна. — Меня охватил ужас: неужели Ангелина снова ушла с Филькой за деревню? Филька — это соседская собака, с которой она постоянно играет. Ведь накануне она также исчезла. Но, к счастью, в тот день ее быстро обнаружили. Ангелину встретил на трассе местный житель, который ехал со стороны Жешарта на велосипеде, и привез ее домой.

В беде не оставили

Но в этот раз все оказалось гораздо хуже. Сначала родственники искали Ангелину вдвоем. Потом сообщили о ЧП в полицию.

— Когда я в пять утра увидела у соседки Фильку, у меня потемнело в глазах. Ведь пес вернулся, а Ангелины не было. Я очень переживала, что она замерзнет — одета была легко. Да и возле деревни бродят медведи. Но, слава Богу, страшного не случилось. И всем хочу сказать огромное спасибо, что не оставили нас в беде, — не может удержать слез Альбина Николаевна.

— А что говорит сама Ангелина? Она сильно испугалась?

— Никакой паники у нее нет. Она бесстрашный ребенок. Зато у меня в голове все смешалось, до сих пор сердце болит. Я уже ее отругала, чтобы больше за Филькой в лес не ходила. Там же волки, медведи!

— Обычно собаки преданы, не оставляют своих хозяев…

— Я тоже спрашивала: почему в лесу осталась, не пришла вместе с Филькой? Ведь собака всегда дорогу домой найдет. Но племянница говорит, что пес убежал, когда она уснула. Сейчас она чувствует себя хорошо, уже просится домой, но пока находится в больнице под наблюдением врачей.

Екатерина МАКАРОВА.