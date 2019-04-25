В Усть-Вымском районе конкуренты сражаются за каждый дом, подъезд и подвал

Месяц назад «Трибуна» опубликовала материал «УК нечаянно нагрянет». Речь шла о том, что в поселке Жешарт Усть-Вымского района возник конфликт между двумя управляющими компаниями — ООО «Услуга» и некоей новой фирмой.

Раньше подобных «коммунальных войн» в Республике Коми практически не было, управляющих компаний даже не хватало. Но со временем ситуация изменилась. Начались «бои» за жилфонд и даже рейдерские захваты домов.

ЖКХ – стабильный финансовый источник. За коммунальные услуги обязаны платить все, причем регулярно. Обычный пятиэтажный дом с четырьмя подъездами имеет годовой оборот свыше миллиона рублей платежей только по статье содержания жилья. Чем больше домов в управлении – тем больше денег.

А если управляющая фирма проявит «смекалку», то может положить в свой карман еще и разницу между суммами оплат поставщикам услуг по домовым приборам учета при сборе платежей с пользователей по нормативам. Плюс немалые суммы, возникающие при манипулировании общедомовым потреблением, средства от сдачи в аренду объектов общего имущества, получение «откатов» с подрядчиков и т. д. Для недобросовестной УК каждый дом – это «лакомый кусок», средство обогащения.

Вдруг откуда ни возьмись…

За 12 лет работы в поселке Жешарт компания «Услуга» наработала опыт, создала базу, фонды и на имеющихся ресурсах может спокойно работать даже без больших вложений еще несколько лет. Про ее конкурента — «Жешартскую управляющую компанию» — до недавних пор в самом Жешарте практически никто не слыхал. Директор «Услуги» Сергей Романов узнал про существование конкурента от прокуратуры и ГЖИ, куда поступило несколько жалоб на его компанию: якобы она завышает расценки при вывозе мусора.

А вскоре «нарисовался» и конкурент: в одном из домов, обслуживаемых ООО «Услуга», в середине марта появилось объявление о проведении собрания жильцов с повесткой «Смена УК». Собрание состоялось 31 марта, причем большинство собственников якобы высказалось за смену «управляйки»…

Заявления в суд

По мнению работников ООО «Услуга», в Жешарте в ход пошли все применяемые в таких случаях способы, в том числе фальшивые протоколы. В районный суд уже поступило несколько заявлений от собственников дома по улице Советской, в котором проходило собрание. В частности, указывается на то, что счетная комиссия не избиралась, есть приписки в количестве голосовавших, подсчет голосов велся с грубыми нарушениями, искажена сама процедура голосования. В связи с этим они попросили признать решение собрания недействительным и незаконным.

Кроме того, секретарь собрания Павла Соболева написала заявление, в котором сообщила, что ни на каком собрании не присутствовала, про «Жешартскую управляющую компанию» ничего не слыхала, «протокол подсчета голосов собственников многоквартирного дома не видела и в руках не держала». Закончила она заявление словами: «От итогов голосования отказываюсь, подпись в протоколе отзываю».

Жешарт – поселок маленький

Откуда же взялась новая компания, возжелавшая

«урвать» у конкурента многоквартирный дом? Пытаясь ответить на этот вопрос, руководство компании «Услуга» обнаружило письмо из ГЖИ (Государственной жилищной инспекции) Княжпогостского района о том, что «Жешартская управляющая компания», обслуживавшая в городе Емва несколько десятков домов, незаконно взимала с жильцов деньги, и теперь собственники имеют право вернуть себе собранные с них деньги через суд. ГЖИ выдало этой компании три предписания, которые не выполнены.

Жешарт — поселок маленький, здесь все про всех знают. Как указано в одном из заявлений собственников, директор «Жешартской управляющей компании» Д. Кожухов уже три месяца не выдавал зарплату своим работникам, его предприятие по решению Арбитражного суда должно выплатить энергетикам 600 тысяч рублей долгов.

Закон не допускает, чтобы многоквартирный дом находился в обслуживании двух управляющих компаний. При этом ни один орган власти не имеет права вторгаться в дела собственников. Поэтому разбираться с двумя УК придется все же самим собственникам в судебном порядке. Тем не менее, в компании «Услуга» надеются, что точку в этой истории поставят ГЖИ и правоохранительные органы: по их мнению, конкурирующая компания допустила слишком много серьезных нарушений…

Анатолий ПОЛЬКИН.