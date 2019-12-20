В Ухте дневной пожар в общежитии унес жизни двух человек, пятеро попали в больницу

16 декабря на третьем этаже общежития, расположенного на Набережной Нефтяников в Ухте, на кухне жилой секции возник пожар. Установлено, что возгорание произошло в 16 часов в электрораспределительном щите второго этажа. Пламя распространилось еще на три этажа. От отравления угарным газом погибли 51-летняя женщина и 52-летний мужчина.



Во время пожара из дома № 12 было эвакуировано 30 человек. Еще 9 жильцов общаги были спасены газодымозащитной службой. Как сообщила программа «День», с третьего этажа горящего общежития выпрыгнула девушка, она получила тяжелые травмы. Трое пострадавших госпитализированы, двое из них в реанимации. 11 человек, включая пятерых детей, временно размещены в гостинице «Тиман». С пострадавшими провели работу психологи.

Руководитель управляющей компании «Стабильность» Виталий Иванов рассказал «Трибуне», что практически сразу после того, как пожарные закончили свою работу, оконные проемы в комнатах пострадавшего здания были затянуты пленкой для предотвращения размораживания системы отопления. Он отметил, что рабочие компании уже приступили к восстановлению имущества общего пользования. Ремонт помещений кухонь, туалетных комнат, коридоров, межсекционных дверей будет произведен в ближайшее время. Мэр города Магомед Османов для скорейшей ликвидации последствий пожара пообещал оказать управляющей компании материальную помощь.

Виталий Иванов отметил, что данное общежитие, получившее статус многоквартирного дома, считается вполне благополучным: здание ранее принадлежало газовикам, контингент жильцов вполне приличный, о чем свидетельствует собираемость платежей – порядка 60 процентов. Но и здесь при тушении пожара огнеборцам пришлось взламывать двери, поскольку в одной из комнат оказались «неадекватные жильцы».

Анатолий ПОЛЬКИН.