В Ухте экскаваторщик наткнулся на массовое захоронение

В Ухте 26 апреля в местечке Заболотный при проведении земляных работ в пятистах метрах от линии электропередачи ковш экскаватора наткнулся на костные останки, которые были подняты на поверхность.



Следственный отдел Ухтинского следственного управления проводит доследственную проверку: выясняются обстоятельства случившегося. Установлено, что смерть людей, останки которых найдены в траншее, наступила не менее трех десятков лет назад. Историк Михаил Рогачев считает, что жуткая находка относится ко времени «большого террора», когда в лагерях ГУЛАГа были наиболее жестокие условия содержания и массовые гонения. Только в местечке Чибью было расстреляно 170 человек. На Заболотном, где экскаваторщики обнаружили захоронение, расстрелы были более массовыми.

Из открытых источников известно, что недалеко от места находки на улице Заболотной расположен памятник узникам сталинских репрессий, который установили при въезде в город на трассе Ухта – Сыктывкар в 1991 году. На этом месте в годы репрессий находились здание следственного изолятора (тюрьма № 2) оперативно-чекистского отдела ухтинских лагерей и захоронения расстрелянных заключенных. На бетонную стелу прикреплена металлическая плита с текстом: «Безвинно убиенным в годы политических репрессий. Прохожий, поклонись тем, чей прах покоится в этой земле».