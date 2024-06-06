В Ухте из окна выпал ребенок (Криминал от 7 июня)

Мальчика госпитализировали в реанимацию.

2 июня из окна 5-го этажа дома по улице Дружбы выпал 11-летний ребенок. По факту падения ребенка назначена проверка. В СУ СКР по Коми уточнили, что мальчик с инвалидностью. Напомним, с начала года это уже пятый случай падения из окон детей.

Открыл стрельбу с балкона

Сыктывкарцу захотелось испробовать пневматическое оружие.

Мужчина пришел в гости к другу, который проживает на пятом этаже общежития в селе Выльгорт. В ходе разговора выяснилось, что у хозяина квартиры имеется спортивное оружие, и гость предложил пострелять по мишеням. Один из участников компании пошел устанавливать мишени в овраг, а нетерпеливый гость, находясь на балконе, произвел выстрел. Однако попал не в мишень, а в ногу того, кто ее устанавливал. В суде мужчина свою вину признал, пояснив, что произвел выстрел без какого-либо умысла. Мировой судья оштрафовал его на 20 тыс. рублей.

Нелепая траектория полета

Камень, вылетевший из-под грузовика, попал в машину сзади и ранил женщину.

Авария произошла в Прилузском районе утром 4 июня на трассе «Вятка». Тягач Renault Magnum в составе с полуприцепом двигался из Чебоксар в Сыктывкар. На 521 км из-под колес машины вылетел камень и попал аккурат в Lada Granta, которая ехала в попутном направлении сзади и обгоняла Renault. Пострадала 51-летняя пассажирка Lada. Женщина получила ушибленную рану виска, но обошлось без госпитализации.

Пятый раз одно и то же!

Жительницу печорского поселка вновь осудили за нападение с ножом.

С 2018 по 2022 годы жительница Чикшино была уже четырежды судима за совершение преступлений с использованием ножа. Пятое убийство произошло в марте этого года во время совместного распития спиртного со своим знакомым в ее же квартире. Повздорив с мужчиной, она нанесла ему удар кухонным ножом в сердце. Учитывая явку с повинной и активную помощь следствию, суд назначил подсудимой наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Облила бензином и подожгла

В Сысольском районе произошел дикий случай.

4 июня в квартире дома по улице Луговой поселка Первомайский 39-летняя пьяная женщина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений облила бензином из канистры и подожгла 48-летнюю знакомую. После этого она сама же пыталась потушить огонь, пока соседи вызывали пострадавшей скорую помощь. Потерпевшая получила ожоги различных частей тела и находится в больнице. Возбуждено дело о покушении на убийство. Поджигательница находится под стражей.

Бутылка спирта в кабине

В колонию под Сыктывкаром пытались провезти бутылку с 95-процентным этиловым спиртом.

3 июня в ИК-25 прибыл КамАЗ для погрузки пиломатериалов на территории исправительного учреждения. При досмотре въезжающего автотранспорта сотрудники колонии в кабине, на спальном месте под подушкой, обнаружили бутылку с этиловым спиртом. Нарушителю грозит административный штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.