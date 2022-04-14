В Ухте избили подростка (Криминал от 15 апреля)

Двое неизвестных напали на юношу, а защитить себя ему помог прохожий.

Заявление в полицию написала мать подростка. Начата проверка по выяснению всех обстоятельства инцидента. По словам матери, нападение было в Ухте за магазином «Юпитер» на улице Ленина. Двое мужчин напали на ее сына. Отбиться помог прохожий.

Топором по шее

В Усть-Куломском районе устанавливают обстоятельства убийства.

11 апреля во время совместного распития спиртного между односельчанами возник конфликт. 61-летний мужчина несколько раз ударил своего 32-летнего собутыльника топором в область головы и шеи. От массивной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый заключен под стражу.

С креветок на тушенку

Житель Ухты подозревается в серии краж продуктов питания из магазинов.

22-летний молодой человек в феврале текущего года похитил из торговой организации пачку креветок на сумму чуть выше 1 000 рублей и был признан виновным в совершении мелкого хищения. Судом ему было назначено наказание в виде трех суток административного ареста. Однако это не остановило его от рецидива. В течение марта ухтинец снова выходил «на промысел»: из трех магазинов он похитил спиртное, пастилу и 22 банки тушенки. Часть похищенных консервов он успел продать. В результате на счету подозреваемого восемь эпизодов противоправной деятельности, общая сумма ущерба по которым превысила 5 000 рублей. С мужчины взяли подписку о невыезде.

С цветами и… ружьем

Пьяный воркутинец напугал экс-супругу.

Ранее судимый за убийство мужчина отправился на встречу со своей экс-супругой. По дороге он зашел к другу, который попросил его отремонтировать ружье. Так, с ружьем и цветами, он заявился в парикмахерскую, где работала женщина. В это время она стригла школьника. Увидев, что мужчина пьян, она отказалась с ним разговаривать. Разозленный воркутинец направил на нее ружье, но женщина, схватив ребенка, выбежала с ним в соседний магазин и вызвала полицию. Мужчина раскаялся в содеянном и признал свою вину. Дело направлено в суд.

Слишком сильно тряс

28-летний ухтинец наказан за тяжкий вред трехмесячному сыну.

Мужчина слишком сильно тряс ребенка, в результате тот получил полный перелом плечевой кости и закрытую черепно-мозговую травму. Вину в содеянном мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Сняли с козырька

12 апреля сыктывкарские спасатели выезжали на помощь человеку: тот находился на козырьке подъезда в доме по ул. Морозова.

35-летний мужчина был пьян. Выяснилось, что он привязал к батарее занавеску и выбрался покурить через окно второго этажа, а его друзья закрыли окно изнутри.Спасательная операция заняла около часа. Курильщика спустили на землю при помощи лестницы.