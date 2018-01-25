В Ухте работают подпольные косметологи

В последнее время рынок наполнили всякого рода «салоны красоты», маникюрные и педикюрные, а также заведения, предлагающие медицинские услуги. Причем действуют они зачастую без положенных лицензий и сертификатов.

Опасные услуги

При проведении медицинских процедур, связанных с нарушением кожных покровов (косметология), существует риск заражения гепатитом, стафилококком, вирусом герпеса и даже ВИЧ-инфекцией. А поэтому даже к помещениям, в которых эти процедуры проводятся, предъявляются повышенные требования. Здесь в обязательном порядке должна быть размещена лампа для кварцевания и дезар (облучатель-рециркулятор) для дезинфекции воздуха. Один раз в полгода должны сдаваться смывы на определение бактериального фона в процедурном кабинете.

Но вот как все это контро-лируется и проверяется? Какая флора находится на кончике иглы при оказании вам процедуры в необработанном кабинете, с каким заболеванием приходил клиент до вас, был ли обработан кабинет соответствующим образом? В Ухте газета «Городские ведомости» совместно с полицией недавно провела рейд по таким заведениям и вот что обнаружила.

На свой страх и риск

Во время мероприятия наша помощница Ольга записывалась на проведение «уколов красоты» в различные ухтинские салоны. Она расспрашивала мастеров о наличии у них дипломов об образовании, стаже работы, имеющихся сертификатах на препараты, которые должны были вводиться клиентке под кожу, при этом использовалась скрытая камера. Когда обнаруживались признаки нарушений законодательства, в кабинете мастера появлялись сотрудники полиции.

Первую нарушительницу выявили в салоне красоты «Очарование», расположенном на проспекте Космонавтов, 5/2. Девушка-мастер рассказала, что лицензии у нее нет, а стаж работы в косметологии – более пяти лет.

Свою вину Анна полностью признала: отпираться не имело смысла. Она сообщила участникам рейда о том, что ни одно лекарство, имевшееся в кабинете косметолога, не имело соответствующего сертификата. Препараты, изготовленные неизвестно кем и неизвестно как, она получала через интернет.

Мастер по рекомендации

Следующим нелегалом оказалась сотрудница косметологического кабинета «Косметон», расположенного в торговом центре «Бенилюкс». Широко разрекламированный кабинет привлек внимание тем, что даже сотрудники ухтинского кожвендиспансера направляли сюда пациентов на удаление новообразований. В «Косметоне» участницу рейда встретила девушка, представившаяся Ксенией. Пока она наносила на руки Ольги обезболивающий препарат перед введением омолаживающих инъекций, наша помощница выяснила всю подноготную «косметолога». Как и ее соратница из салона «Очарование», Ксения не имела лицензии. Препараты, имевшиеся в ее кабинете, сертифицированы не были. Их также изъяли и направили на экспертизу.

Выяснилась интересная подробность: обе мастерицы по образованию являлись медсестрами, а не врачами. А человек без врачебного диплома лицензию получить не может. Тем не менее, они решили работать в сфере косметологии. Визит правоохранителей стал для них неприятным сюрпризом.

До трех лет тюрьмы

Какую ответственность понесут доморощенные косметологи? Законодательство предусматривает довольно серьезное наказание: от крупных сумм по административным штрафам до уголовной ответственности.

Так, при осуществлении деятельности без медицинской лицензии, если такая лицензия обязательна, к ответственности привлекается непосредственно лицо, оказывающее процедуру, директор юридического лица и само юридическое лицо. Штраф за данное правонарушение предусмотрен от 40 до 50 тысяч рублей за каждое выявленное правонарушение.

А вот если занятие медицинской деятельностью лицом, не имеющим лицензии, повлекло по неосторожности причинение какого-либо вреда здоровью человека, то это квалифицируется уже как уголовное преступление по статье 235 УК РФ. Она предусматривает до трех лет тюремного заключения.

Интересно, что эта статья уже довольно часто применяется в больших городах, причем далеко не теми, кто пострадал. Если услуга оказана без медицинской лицензии, то ушлые клиенты начинают беззастенчиво шантажировать такую организацию, заявляя о негативных последствиях и

надуманных осложнениях. При этом зачастую фирма готова заплатить такому клиенту большие деньги, лишь бы дело не выплыло наружу: ведь в таком случае велик риск привлечения к уголовной ответственности, а это ставит крест не только на деятельности предприятия, но и на судьбе административного лица.

В Сыктывкаре таких рейдов пока не проводилось. Однако надеяться на авось не стоит, поэтому, прежде чем обратиться в салон красоты или омоложения, в котором обещают чудеса преображения, обратите внимание на документацию. Как говорится, береженого Бог бережет!

Яна ЧЕРНЕЦКАЯ,

специально для газеты «Трибуна».