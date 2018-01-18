В Ухте разразился очередной скандал

Ухта еще не забыла скандал, случившийся в конце декабря со сбором подписей в поддержку референдума о переносе столицы из Сыктывкара в «Жемчужину Севера».

Напомним, что от декабрьской затеи, которая вроде как должна была повысить явку на предстоящих в марте выборах Президента РФ, остался пшик: в Избирком Коми было представлено огромное количество не надлежаще оформленных документов. А на днях в Ухте заговорили о новом конфузе со сбором подписей. На сей раз — за выдвижение кандидата в президенты России.

Можно лишь догадываться, за кого из кандидатов ставили подписи и разглашали свои персональные данные работники бюджетных организаций Ухты «по просьбе» своего руководства. Официальной информации об этом нет. Да и самих подписантов, похоже, не информировали. Они просто подписывались за «непонятно что», как написала одна из интернет-пользователей. Но многолетняя практика показывает, что подобные унизительные действия с бюджетниками проводятся исключительно в интересах представителей власти.

И схема давно проработана. В фойе бюджетной организации появляется объявление с указанием времени и адреса, куда надо подойти с паспортом. Неофициально дается грозное «дополнение», что «прогульщики» будут лишены премии, а то и вовсе уволены. Попробуй, ослушайся или пожалуйся в компетентные органы в условиях повальной безработицы и круговой поруки!

В интернете, помимо обычных информационных сообщений о манипуляциях со сбором подписей в Ухте, размещен и видеоролик, тайно снятый одним из бюджетников. Является ли человек с записывающим устройством «бюджетником», нам неизвестно, но определить, с кем он общался, не составит труда. Их лица и разговоры благодаря социальным сетям уже не вытравить из этой дикой истории.

Депутат Госсовета Коми, лидер региональных коммунистов Олег Михайлов требует разобраться в этой ситуации. 16 января он направил соответствующее письмо в Центральную избирательную комиссию РФ, а копию — в республиканский избирком.

В письме он, в частности, отметил, что «применение административного ресурса при сборе подписей является грубым нарушением выборного законодательства и нарушает конституционные права граждан… Факты применения административного ресурса дискредитируют избирательную кампанию по выборам Президента Российской Федерации и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов».

Согласно действующему законодательству, чиновники должны дать ответ депутату в самые короткие сроки.

Сергей МОРОХИН.