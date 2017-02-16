В Ухте тоннами уничтожают продукты

Республика готовится к повышению взносов на капремонт.

Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе.

Пожилым людям в России выдадут банковские карты «Мир».

В Воркуте поздравили двух мам, родивших

13-го и 8-го ребенка. Причем обеим мамам исполнилось уже по 40 лет.

«Комиавиатранс» начинает пассажирские перевозки по маршруту Ухта—Санкт-Петербург.

В Коми будет введен запрет на увеличение численности чиновников.

Работодатели Коми задолжали работникам 149,2 миллиона рублей.

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