По информации управления Россельхознадзора по Коми, 9 февраля 2017 года на оптово-розничной базе в Ухте обнаружили запрещенные к ввозу в Россию продукты польского происхождения.
Среди санкционных продуктов, завезенных из Белорусии,1680 килограммов яблок, 114 килограммов томатов, 528 килограммов груш и 126 килограммов пекинской капусты. Овощи и фрукты изъяли, в тот же день их уничтожили на ухтинском полигоне твердых бытовых отходов.
Первую партию санкционных продуктов в Коми уничтожили в мае прошлого года в Сыктывкаре. Тогда это были польские яблоки и томаты. В августе в столице республики вновь обнаружили яблоки из Польши и болгарский виноград.
Кстати, в этом году в России правительство планирует ввести «продуктовые карточки», предназначенные для поддержки малоимущих граждан. Купить по ним можно будет только продукты отечественного производства.
В Ухте тоннами уничтожают продукты
По информации управления Россельхознадзора по Коми, 9 февраля 2017 года на оптово-розничной базе в Ухте обнаружили запрещенные к ввозу в Россию продукты польского происхождения.