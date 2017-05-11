В ухтинском поселке цены за коммуналку возросли в 25 раз

Поселок Кэмдин находится на 61-м километре автодороги Ухта—Троицко-Печорск. Он появился в 30-е годы для разработки месторождения асфальтита — сырья для электротехнической и лакокрасочной промышленности. Добывали асфальтит заключенные, причем примитивным — рудничным – способом. Поэтому поселок и получил название Асфальтитовый рудник.

С тех пор рудник дважды закрывали-открывали, а в 1968 году и вовсе поставили на нем крест, затопив выработки. Одно время здесь работал лесопункт Ухтинского леспромхоза.

В 1976 году поселок был переименован в Кэмдин, что по-коми означает «около реки» или «между рек». Замечательные здешние места всегда манили охотников, рыбаков, грибников и ягодников.



Плата за «квадрат» в этом доме – 38 рублей 43 копейки.

«Дорога в никуда»

В начале «нулевых» на-дежды жителей поселка были связаны с возможностью «прислониться» к автотрассе республиканского значения Ухта—Троицко-Печорск. Но когда бывший глава Коми Владимир Торлопов обронил знаменитую фразу: «Эта дорога в никуда», народ и вовсе потерял веру в будущее. К тому же власть решила образовать на территории Ухтинского района городской округ «Ухта», ликвидировав поселковую администрацию. Теперь местным жителям за каждой справкой приходится ездить в Ухту.

На фоне всей этой безнадеги в 2005 году в Кэмдине отстроили новые школу, детсад. Люди в старом лагерном поселке приободрились и даже согласились отдать свои огороды под строительство новых жилых домов. Но вскоре все опять заглохло.

Еще работает школа, и звенят голоса малышей в детском саду. В ветхой сторожке ютится почта. Действует фельдшерско-акушерский пункт. Часть самых ветхих домов даже попала в программу переселения. Но местным жителям ясно: поселок обречен.

«Эврика!»

Сегодня главные заботы кэмдинцев просты: как сохранить свои жилища, чтобы уберечь детей, чтобы дожить свои годы, не будучи погребенными под разрушающимися зданиями? И еще вопрос, который задавать, похоже, некому: будет ли после 1 сентября сего года объявлен следующий этап программы переселения?

По идее, на все эти вопросы должна ответить городская власть. Хотя бы потому, что большинство домов в Кэмдине – муниципальная собственность. Что же придумали ухтинские чиновники? После того, как почти два года дома были фактически вычеркнуты из поля зрения безответственного собственника (то есть никто ими не управлял, не обслуживал, не производил текущий ремонт), ухтинские «эффективные ЖКХ-менеджеры» произнесли: «Эврика!» и, организовав формальный конкурс, заключили договор по Кэмдину с управляющей организацией ООО «Энума Элиш».

Мэрия «приняла меры»

Уместно напомнить, что после завершения лицензирования управляющих организаций в 2015 году в МОГО «Ухта» был зафиксирован неприглядный факт: 78 многоквартирных домов как в самом городе, так и в окружающих поселках остались без управления, то есть оказались бесхозными. После того, как Координационный совет управдомов обнародовал эту информацию в СМИ, пошли сигналы сверху: немедленно принять меры. И городские чиновники поспешили отрапортовать: «Будет сделано!»

В итоге проблемные городские общежития, брошенные дома в пригородных поселках, таких как Боровой, Кэмдин и ряд других, были отданы на откуп фирме с красивым и загадочным названием «Энума Элиш». Вероятно, эта «управляшка» выполняет роль спасательного круга для Ухтинской администрации. Ведь теперь мэрия может с легкостью отмахнуться: «Мы конкурс провели? Провели. Договор заключили? Заключили. Теперь, ухтинцы, спрашивайте с «Энумы», а мы ни при чем!»

Двое с лопатой

Будучи собственником многоквартирных домов в Кэмдине, Ухтинский муниципалитет заключил договор на их обслуживание (с 1 декабря 2016 года по 31 декабря 2017-го) с ООО «Энума Элиш». Предваряя подписание столь важного документа, специалисты МУ «УЖКХ» совместно с управляющей организацией провели осмотр домов, чтобы составить перечень работ и услуг по их содержанию и текущему ремонту. А в результате вышли на фантастические цифры: плата возросла до 64 рублей за квадратный метр! Это — в ветхих деревянных домах без централизованных отопления и водоснабжения, без канализации, в домах, где стены держатся на подпорках, где воду носят с водоразборных колонок, где вместо туалета — ведерко, где не чистят снег во дворах, где не моют подъезды, не вывозят мусор. При этом итоговая цифра оплаты за наем в сравнении с прошлым годом возросла в 25-35 раз! При этом «управляшка» не делает почти ни-че-го!

— Кое-что они сделать все же пытались, – рассказали на встрече с активистами Координационного совета управдомов жители Кэмдина. — Зимой приезжали два молодых парня с одной лопатой. Залезли на крышу — снег свалить. Но лопата сломалась, и они отбыли восвояси. Вот и вся работа.

— Мы готовы платить за воду, за электричество, за газ, — с возмущением говорит преподаватель истории местной школы Татьяна Могилевич. — Мы заплатим за реальные услуги по поддержанию наших домов в жизнеспособном состоянии. Но оплачивать красивую жизнь бездельников разного ранга мы не хотим. Мы не крепостные!

– Вот, смотрите, — протянула нам квитанцию на оплату услуг Валентина Шомесова. — С кого хочет поиметь «управляшка» 1141 рубль 65 копеек? С «физического лица»! Выставляя счет, она даже не озаботилась узнать, кто же проживает по указанному адресу.

Да, Кэмдин, судя по всему, обречен. А чтобы поселок умер как можно быстрее, у его жителей вытрясут из карманов последние деньги.

Бюджетные игры

Нельзя не обратить внимание и еще на одно решение власти. На этот раз оно связано с городским бюджетом. Дело в том, что решением Совета МОГО «Ухта» от 26 декабря 2016 года определено предоставление из бюджета субсидий на возмещение выпадающих доходов управляющим организациям, оказывающим услуги проблемным домам. Отчасти это касается города, но в основном речь идет о поселках, где длительное время не осуществлялись управление, содержание и текущий ремонт. В Кэмдине таких домов 25. Их жильцы должны будут оплачивать «управляшке» всего 20% от начисленной им в квитанции услуги по содержанию и текущему ремонту. Остальные 80% возместит городской бюджет. Это большие и гарантированные бюджетом деньги в пользу «управляшки».

Что кроется за таким решением? Во-первых, бездеятельность чиновников, доведших жилье до критического состояния. Во-вторых, поразительная щедрость, с которой на основе формального конкурса, без серьезных экономических обоснований «эффективные ЖКХ-менеджеры» в том же Кэмдине задвинули в квитанции фантастические цены на услуги. И еще деталь: поскольку решение депутатов обратной силы не имеет, то за декабрь жителям придется платить сполна. Возмещение потерь управляющей организации в соответствии с решением определено лишь с 1 января 2017 года.

Тамара ПРОСУЖИХ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

Владимир ИВАНОВ, г. Ухта.